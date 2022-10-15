https://sputnikarabic.ae/20221015/إيران-تؤكد-أنها-لم-ولن-تقدم-أسلحة-لأي-طرف-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1069050387.html
إيران تؤكد أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا
إيران تؤكد أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا
أكدت إيران، اليوم السبت، أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T08:43+0000
2022-10-15T08:43+0000
2022-10-15T08:43+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع وزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو.وخلال الاتصال، بحث الجانبان وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.وأضاف أن تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدى إلى إطالة أمدها.من جانبه، قال وزير الخارجية البرتغالي إن بلاده حريصة على التاريخ الطويل للعلاقات الجيدة بين البلدين.رحب بالمواقف والإجراءات الإيرانية في استمرار المفاوضات النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.كما أعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران.
https://sputnikarabic.ae/20220924/إيران-تأسف-لقرار-أوكرانيا-خفض-العلاقات-معها-بسبب-تقارير-زائفة-حول-إمداد-روسيا-بطائرات-مسيرة-1068171720.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تؤكد أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا
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أكدت إيران، اليوم السبت، أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع وزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد عبد اللهيان لنظيره البرتغالي أن طهران لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا.
وأضاف أن تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدى إلى إطالة أمدها.
من جانبه، قال وزير الخارجية البرتغالي إن بلاده حريصة على التاريخ الطويل للعلاقات الجيدة بين البلدين.
رحب بالمواقف والإجراءات الإيرانية في استمرار المفاوضات النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران.