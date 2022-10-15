https://sputnikarabic.ae/20221015/الجامعة-العربية-تعلن-تضامنها-مع-السعودية-على-خلفية-قرار-أوبك-ما-تبعات-هذا-التضامن-وهل-له-عواقب-1069058064.html

الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السعودية على خلفية قرار "أوبك+"... ما تبعات هذا التضامن وهل له عواقب

الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السعودية على خلفية قرار "أوبك+"... ما تبعات هذا التضامن وهل له عواقب

أعلنت جامعة دول العربية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية بعد ما وصفته بالحملة الإعلامية السلبية ضدها على خلفية قرار "أوبك+" بتخفيض إنتاج النفط. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T13:55+0000

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الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السعودية على خلفية قرار "أوبك بلس، ما تبعات هذا التضامن وهل له عواقب الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السعودية على خلفية قرار "أوبك بلس، ما تبعات هذا التضامن وهل له عواقب

وأعربت الجامعة في بيان عن استنكارها ورفضها لما يمكن تسميته بالحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد المملكة في أعقاب صدور قرار "أوبك بلس" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة وأضاف البيان أن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة.وتأتي هذه القرارات ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها.وتابع: "نأمل أن تطور الجامعة من آلياتها وطريقة عملها لتواكب الأمم المتحدة، فهي أُنشئت قبل الأمم المتحدة، وهى منظمة إقليمية تضم أكثر من 20 دولة ولديها اقتصاد قوي ولها ثقل على الصعيد السياسي والاقتصادي وعلى الخريطة الجغرافية بشكل عام، فهذا التضامن ساند المملكة السعودية جراء الاعتداء الإعلامي الذي تعرضت له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين".وأوضح أن "هذا الأمر يعد قرارا جماعيا من مجموعة "أوبك بلس" لن تتخذه السعودية وحدها، وأشار إلى أن العلاقات بين المملكة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية علاقة تاريخية ولا تزال قوية جداً واستراتيجية ولا يمكن أن تتأثر بشأن هذا القرار الاقتصادي البحت".وأوضح أن "منظمة "أوبك بلس" خطت خطوات منذ أن تأسست ومن مدة طويلة وهى تتعامل في السوق مع مجموعة منتجين يتفقون على السعر المناسب بما يتطلبه السوق، وكانت هناك مواقف عديدة لمنظمة "أوبك بلس" تجاه العديد من الأزمات وقد لوحظ أنه عندما يكون هناك انخفاض في الكميات المطلوبة والموجودة في السوق يتم رفع الكميات حتى تغطي الاحتياج خاصةً في فصل الشتاء".وأضاف أن "ما يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية هى أزمة أحزاب تحاول أن تجمل لنفسها الصورة لدى الأحزاب الأخرى خاصةً مع قرب الانتخابات الأمريكية وبالتالي هى تحاول أن تضع صورة مغالطة عن أسواق النفط للشعب الأمريكي، ولكن ما الذي يمكن أن تفعله أمريكا فمهما كانت التصرفات غير المسئولة من قبل الإدارة الأمريكية".واستدرك: "لكن بالتأكيد فإن الحكومة السعودية لن تقف متفرجة لأي سلوك قد تتخذه أمريكا وهذا ما جاء على لسان وزارة الخارجية السعودية بأنها سوف تتصرف في حال اتخذت أمريكا أي خطوة لفرض عقوبات عليها، فهناك حوالي 22 دولة في مجموعة "أوبك بلس" اتفقت على خفض الإنتاج النفطي وليست السعودية وحدها فلماذا توجه أمريكا اللوم للسعودية وحدها، لذا يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في معالجة الأزمة وهذا يتكرر كثيراً في العديد من الأزمات بسبب قراراتها الانفعالية والمتسرعة".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

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