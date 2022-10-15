https://sputnikarabic.ae/20221015/الخارجية-السعودية-تصدر-بيانا-بخصوص-انفجار-منجم-الفحم-في-تركيا-1069054865.html
"الخارجية السعودية" تصدر بيانا بخصوص انفجار منجم الفحم في تركيا
"الخارجية السعودية" تصدر بيانا بخصوص انفجار منجم الفحم في تركيا
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا بخصوص الانفجار الذي وقع في أحد مناجم الفحم التركية اليوم. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T12:29+0000
2022-10-15T12:29+0000
2022-10-15T12:29+0000
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ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أعربت عن تضامن المملكة مع تركيا حكومة وشعبا.وقال البيان: تعرب وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية تركيا حكومةً وشعباً جراء الانفجار الذي وقع في منجم ببلدة اماسرا التركية.وعبرت الخارجية السعودية عن "تعازيها ومواساتها الصادقة لأسر ضحايا الانفجار، مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تتمكن السلطات التركية المختصة من إنقاذ المحاصرين داخل المنجم".طالع أيضا: أزمة ثقة... ما سر بطء وتيرة عودة العلاقات بين تركيا والسعودية
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
"الخارجية السعودية" تصدر بيانا بخصوص انفجار منجم الفحم في تركيا
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أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا بخصوص الانفجار الذي وقع في أحد مناجم الفحم التركية اليوم.
ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية
عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أعربت عن تضامن المملكة مع تركيا حكومة وشعبا.
وقال البيان: تعرب وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية
مع جمهورية تركيا حكومةً وشعباً جراء الانفجار الذي وقع في منجم ببلدة اماسرا التركية.
وعبرت الخارجية السعودية عن "تعازيها ومواساتها الصادقة لأسر ضحايا الانفجار، مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تتمكن السلطات التركية المختصة من إنقاذ المحاصرين داخل المنجم".