https://sputnikarabic.ae/20221015/اليونان-تعرض-المساعدة-على-تركيا-إثر-حادث-انفجار-منجم-للفحم-1069051006.html

اليونان تعرض المساعدة على تركيا إثر حادث انفجار منجم للفحم

اليونان تعرض المساعدة على تركيا إثر حادث انفجار منجم للفحم

أعربت اليونان عن استعداداها لتقديم المساعدة لتركيا في أعقاب حادث انهيار منجم شمالي تركيا خلف عددا من القتلى. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T09:17+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الحماية المدنية اليونانية اليوم السبت في بيان، إن "وزير شؤون المناخ كريستوس ستيليانيديس، أكد في اتصال أجراه مع السفير التركي بوراك أوزوجيرن، عن استعداد أثينا لتقديم كل المساعدة الممكنة للسلطات التركية".وأوضح البيان أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.وأعرب الوزير اليوناني عن تعازيه لسفير تركيا في الحادث المميت والدعم الكامل من السلطات اليونانية لأقارب الضحايا، وتمنى أن تنتهي هذه المحنة التي يتعرض لها عمال المناجم المحاصربن. وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتين شمالي تركيا إلى 42 قتيلا. وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.في سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت.وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم سوما للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.

https://sputnikarabic.ae/20221015/بوتين-يعزي-أردوغان-في-ضحايا-حادث-منجم-الفحم-1069050537.html

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