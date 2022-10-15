https://sputnikarabic.ae/20221015/بايدن-يخصص-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-725-مليون-دولار-1069046598.html
بايدن يخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار
بايدن يخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T00:15+0000
2022-10-15T00:15+0000
2022-10-15T00:15+0000
جو بايدن
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موسكو- سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة: "أفوض وزير الخارجية.... بسحب ما يصل إلى 725 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكريين، لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا واتخاذ القرارات المطلوب بموجب هذا القرار".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221014/الاتحاد-الأوروبي-سنرد-إذا-استخدمت-موسكو-الأسلحة-النووية-ضد-أوكرانيا-1069046289.html
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جو بايدن
بايدن يخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار.
موسكو- سبوتنيك
. وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة: "أفوض وزير الخارجية.... بسحب ما يصل إلى 725 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكريين، لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا واتخاذ القرارات المطلوب بموجب هذا القرار".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية
من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.