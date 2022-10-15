https://sputnikarabic.ae/20221015/حزب-الله-يؤكد-أن-لبنان-بفضل-المقاومة-انتصر-في-ملف-ثرواته-البحرية-1069073782.html
"حزب الله" يؤكد أن لبنان بفضل المقاومة انتصر في ملف ثرواته البحرية
"حزب الله" يؤكد أن لبنان بفضل المقاومة انتصر في ملف ثرواته البحرية
قال رئيس المجلس السياسي في حزب الله اللبناني، إبراهيم أمين السيد، اليوم السبت، إن بلاده بفضل المقاومة والموقف الوطني الموحد انتصر في ملف ثرواته البحرية دون... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T21:41+0000
2022-10-15T21:41+0000
2022-10-15T21:41+0000
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
لبنان
أخبار حزب الله
أخبار العالم العربي
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وأفادت قناة المنار، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات أمين السيد جاءت خلال احتفال نظمه الحزب في حسينية الإمام الحسن (ع) في بلدة العين في البقاع الشمالي للبلاد.وقال المسؤول بحزب الله:وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست".وأضاف البيان: "أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
https://sputnikarabic.ae/20221015/وزيرة-الداخلية-الإسرائيلية-تؤكد-أن-تهديدات-نصر-الله-كانت-دافعا-للاتفاق-مع-لبنان-1069071970.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم العربي
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم العربي
"حزب الله" يؤكد أن لبنان بفضل المقاومة انتصر في ملف ثرواته البحرية
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قال رئيس المجلس السياسي في حزب الله اللبناني، إبراهيم أمين السيد، اليوم السبت، إن بلاده بفضل المقاومة والموقف الوطني الموحد انتصر في ملف ثرواته البحرية دون الحاجة إلى خوض حرب لتحقيق ذلك.
وأفادت قناة
المنار، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات أمين السيد جاءت خلال احتفال نظمه الحزب في حسينية الإمام الحسن (ع) في بلدة العين في البقاع الشمالي للبلاد.
هناك جيل لم يستطع فقط أن يعطل قوة المستكبرين وحروبهم ضدنا، وإنما هزمهم وهزم مشاريعهم وأصبح قادرا على تحقيق انتصارات دون حروب.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية
المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست".
وأضاف البيان: "أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".