https://sputnikarabic.ae/20221015/سفينة-تركية-تتجه-إلى-قطر-للمشاركة-في-تأمين-كأس-العام-2022-1069062914.html
سفينة تركية تتجه إلى قطر للمشاركة في تأمين كأس العام 2022
سفينة تركية تتجه إلى قطر للمشاركة في تأمين كأس العام 2022
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، توجه السفينة التركية "تي سي جي بورغاز آدا" إلى قطر بهدف المشاركة بمهام في إطار عملية تأمين بطولة كأس العالم 2022. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T16:37+0000
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2022-10-15T16:37+0000
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وبحسب بيان الوزارة، اليوم السبت: "تم توديع السفينة (TCG Burgazada) بمراسم من قضاء فوتشا بولاية إزمير إلى قطر التي تستضيف فعاليات "كأس العالم فيفا 2022" في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية.وسبق وأعلنت وزارة الداخلية التركية إرسال أكثر من ثلاثة آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال المونديال.والأسبوع الماضي أعلن العميد بيل كرين، القائد العام في مقر القوات المشتركة للحرس الوطني الأمريكي في ولاية فرجينيا الغربية، عن وجود تنسيق بين قطر والولايات المتحدة لتأمين ملاعب بطولة كأس العالموقال إنه قد جرى التشاور بين الجانبين بشأن استعدادات هذا الحدث الهائل، حيث يعمل متخصصو الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية جنبا إلى جنب مع وحدة الدفاع عن أسلحة الدمار الشامل القطرية وجناح الجسر الجوي للقوات الجوية الأميرية، وكذلك القيادة المركزية للجيش الأمريكي، للمساعدة في الدفاع والأمن، خلال البطولة.كما وافق مجلس الوزراء الباكستاني على مشروع اتفاق يسمح للحكومة بإرسال قوات أمن إلى البطولة أيضا.ولم يذكر عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم، كما لم تعلن أي من الدولتين التوصل إلى اتفاق نهائي.ومن المتوقع أن تجتذب البطولة 1.2 مليون زائر للبلاد، وهو عدد غير مسبوق للدولة الخليجية الصغيرة والغنية.
https://sputnikarabic.ae/20221010/قائد-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-تنسيق-أمني-مع-قطر-لتأمين-ملاعب-كأس-العالم-1068859060.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي
سفينة تركية تتجه إلى قطر للمشاركة في تأمين كأس العام 2022
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، توجه السفينة التركية "تي سي جي بورغاز آدا" إلى قطر بهدف المشاركة بمهام في إطار عملية تأمين بطولة كأس العالم 2022.
وبحسب بيان الوزارة، اليوم السبت: "تم توديع السفينة (TCG Burgazada) بمراسم من قضاء فوتشا بولاية إزمير إلى قطر التي تستضيف فعاليات "كأس العالم فيفا 2022" في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق
" القطرية.
وسبق وأعلنت وزارة الداخلية التركية إرسال أكثر من ثلاثة آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال المونديال.
والأسبوع الماضي أعلن العميد بيل كرين، القائد العام في مقر القوات المشتركة للحرس الوطني الأمريكي في ولاية فرجينيا الغربية، عن وجود تنسيق بين قطر والولايات المتحدة
لتأمين ملاعب بطولة كأس العالم
وقال إنه قد جرى التشاور بين الجانبين بشأن استعدادات هذا الحدث الهائل، حيث يعمل متخصصو الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية جنبا إلى جنب مع وحدة الدفاع عن أسلحة الدمار الشامل القطرية وجناح الجسر الجوي للقوات الجوية الأميرية، وكذلك القيادة المركزية للجيش الأمريكي، للمساعدة في الدفاع والأمن، خلال البطولة.
كما وافق مجلس الوزراء الباكستاني على مشروع اتفاق يسمح للحكومة بإرسال قوات
أمن إلى البطولة أيضا.
ولم يذكر عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم، كما لم تعلن أي من الدولتين التوصل إلى اتفاق نهائي.
ومن المتوقع أن تجتذب البطولة 1.2 مليون زائر للبلاد، وهو عدد غير مسبوق للدولة الخليجية الصغيرة والغنية.