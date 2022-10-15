https://sputnikarabic.ae/20221015/ضاحي-خلفان-يعلق-على-اتهام-الإمارات-بمعارضة-السعودية-في-قرار-أوبك-1069049051.html
ضاحي خلفان يعلق على اتهام الإمارات بمعارضة السعودية في قرار "أوبك+"
ضاحي خلفان يعلق على اتهام الإمارات بمعارضة السعودية في قرار "أوبك+"
علق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم السبت، على ما أثير مؤخرا حول معارضة الإمارات للسعودية في قرار "أوبك+" تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T07:40+0000
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وقال خلفان عبر حسابه بتويتر، "أحدهم خاطبني عبر تويتر مدعيًا أن الإمارات قالت لكيري إن المملكة ضغطت عليها لتقف معها في منظمة أوبك+ في تخفيض الإنتاج"، على حد قوله.وتابع "الإمارات لا تخفي موقفها مع المملكة.. موقفها معلن، والجميع يعرفه الإماراتي سعودي، والسعودي إماراتي"، حسب وصفه.وكانت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+"، قد اتفقت الأسبوع الماضي، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.واعتبر المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة "عملا عدائيا" وانحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية، وأكدوا أن هذا القرار لا بد أن يكون له عواقب، وأن الرئيس جو بايدن سيتخذ رد فعل قوي.وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، أعربت فيه عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار "أوبك+"، خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/واشنطن-تزعم-أن-قرار-السعودية-خفض-إنتاج-النفط-عبر-أوبك-يقلل-تأثير-عقوباتها-ويزيد-أرباح-موسكو-1069006452.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
ضاحي خلفان يعلق على اتهام الإمارات بمعارضة السعودية في قرار "أوبك+"
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علق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم السبت، على ما أثير مؤخرا حول معارضة الإمارات للسعودية في قرار "أوبك+" تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا.
وقال خلفان عبر حسابه بتويتر، "أحدهم خاطبني عبر تويتر مدعيًا أن الإمارات قالت لكيري إن المملكة ضغطت عليها لتقف معها في منظمة أوبك+ في تخفيض الإنتاج"، على حد قوله.
وأضاف "مثل هذا الجاهل لا يدرك أن الإمارات إذا خيرت أن تقف مع السعودية أو أمريكا..فستختار الوقوف مع السعودية دون شك"، حسب تعبيره.
وتابع "الإمارات لا تخفي موقفها مع المملكة.. موقفها معلن، والجميع يعرفه الإماراتي سعودي، والسعودي إماراتي"، حسب وصفه.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد زعمت
أن الإمارات والكويت والعراق والبحرين كانوا يعارضون قرار خفض إنتاج النفط، لكنهم في النهاية تبنوا القرار من أجل الحفاظ على الوحدة داخل "أوبك+".
وكانت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+"، قد اتفقت الأسبوع الماضي، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.
واعتبر المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة "عملا عدائيا" وانحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية، وأكدوا أن هذا القرار لا بد أن يكون له عواقب، وأن الرئيس جو بايدن سيتخذ رد فعل قوي.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا
، تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، أعربت فيه عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار "أوبك+"، خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.