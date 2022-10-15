https://sputnikarabic.ae/20221015/عبد-اللهيان-يؤكد-لبوريل-أن-إيران-ليست-أرض-الانقلابات-الملونة-1069049844.html
عبد اللهيان يؤكد لبوريل أن إيران ليست أرض الانقلابات الملونة
عبد اللهيان يؤكد لبوريل أن إيران ليست أرض الانقلابات الملونة
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مساء الجمعة. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T08:10+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الأخيرة في إيران.وفي هذا الصدد، قال عبد اللهيان إن وفاة الفتاة مهسا أميني كان مبعث أسف لنا للجميع، لافتا إلى أن الطب الشرعي قدم تقريرا من قبل الأطباء المتخصصين وأن الإجراءات القضائية لا زالت جارية.وأضاف أن "هذا الموضوع مجرد ذريعة لبعض المسؤولين الغربيين".وتابع "لا يمكن أن يكون التصدي الأكثر عنفا لأعمال الشغب عملا جيدا ومقبولا في أوروبا، في حين يتم اعتبار العمل نفسه في إطار القانون قمعا في إيران".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "المطالب السلمية هي قضية منفصلة عن أعمال الشغب والقتل وإشعال النيران والعمليات الإرهابية".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20221014/وزير-الداخلية-الإيراني-يتهم-السعودية-بدعم-محتجين-عبر-شبكة-إعلامية-1069011190.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
عبد اللهيان يؤكد لبوريل أن إيران ليست أرض الانقلابات الملونة
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مساء الجمعة.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الأخيرة في إيران.
وفي هذا الصدد، قال
عبد اللهيان إن وفاة الفتاة مهسا أميني كان مبعث أسف لنا للجميع، لافتا إلى أن الطب الشرعي قدم تقريرا من قبل الأطباء المتخصصين وأن الإجراءات القضائية لا زالت جارية.
وأضاف أن "هذا الموضوع مجرد ذريعة لبعض المسؤولين الغربيين".
وتابع "لا يمكن أن يكون التصدي الأكثر عنفا لأعمال الشغب عملا جيدا ومقبولا في أوروبا، في حين يتم اعتبار العمل نفسه في إطار القانون قمعا في إيران".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "المطالب السلمية هي قضية منفصلة عن أعمال الشغب والقتل وإشعال النيران والعمليات الإرهابية".
أكد لبوريل أن "إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملونة".
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني
بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق
" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).