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https://sputnikarabic.ae/20221015/غوغل-توفر-مستويات-فائقة-من-سرعة-الإنترنت-في-2023-بغض-النظر-عن-حجم-الملف-1069056499.html
‏"غوغل" توفر مستويات فائقة من سرعة الإنترنت في 2023... "بغض النظر عن حجم الملف"‏
‏"غوغل" توفر مستويات فائقة من سرعة الإنترنت في 2023... "بغض النظر عن حجم الملف"‏
أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن توفير خدمتها الخاصة بالإنترنت عبر كابلات الألياف الضوئية "غوغل فايبر" مستويات جديدة من السرعة ‏بدءا من أوائل العام المقبل 2023.‏ 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T13:32+0000
2022-10-15T13:32+0000
شركة غوغل
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وقالت إنها ستوفر حزمتين للسرعة الفائقة، هي 5 غيغابت في الثانية، و8 غيغابت في الثانية، وذلك بأسعار شهرية هي 125 دولارا و150 دولارا على التوالي، وفقا لموقع "ذا فيرج".وستقدم "غوغل هذه السرعات الجديدة للمحترفين المبدعين، الذين يعملون بانتظام في نظام التخزين الرقمي "كلاود" أو مع البيانات الكبيرة، وكذلك العائلات التي تضم العديد من الأشخاص الذين يتشاركون الإنترنت"، وفقا لمدونة من مديرة إدارة المنتجات في "غوغل"، أماليا أوسوليفان.وأشارت سوليفان إلى أن بعض مستخدمي خدمة "غوغل فايبر" المحظوظين ستتاح لهم فرصة اختبار هذه المستويات الجديدة من السرعة مبكرا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، خاصة سكان يوتا أو كانساس سيتي، أو ويست دي موين.وتأتي سرعات "غوغل فايبر" الجديدة ضمن خطة توسع خاصة بها، بعد سنوات من التوقف منذ إنشائها في عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220318/كابل-إنترنت-غوغل-يصل-إلى-أفريقيا-مع-وعود-بمضاعفة-السرعة-1060072626.html
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شركة غوغل, منوعات
شركة غوغل, منوعات

‏"غوغل" توفر مستويات فائقة من سرعة الإنترنت في 2023... "بغض النظر عن حجم الملف"‏

13:32 GMT 15.10.2022
© East News / Imago Stock and Peopleالإنترنت
الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
الإنترنت
© East News / Imago Stock and People
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أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن توفير خدمتها الخاصة بالإنترنت عبر كابلات الألياف الضوئية "غوغل فايبر" مستويات جديدة من السرعة ‏بدءا من أوائل العام المقبل 2023.‏
وقالت إنها ستوفر حزمتين للسرعة الفائقة، هي 5 غيغابت في الثانية، و8 غيغابت في الثانية، وذلك بأسعار شهرية هي 125 دولارا و150 دولارا على التوالي، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وستقدم "غوغل هذه السرعات الجديدة للمحترفين المبدعين، الذين يعملون بانتظام في نظام التخزين الرقمي "كلاود" أو مع البيانات الكبيرة، وكذلك العائلات التي تضم العديد من الأشخاص الذين يتشاركون الإنترنت"، وفقا لمدونة من مديرة إدارة المنتجات في "غوغل"، أماليا أوسوليفان.

وأكدت سوليفان أن سرعة 5 غيغابت في الثانية ستسهل عمليات التحميل (رفع الملفات) والتنزيل في وقت واحد، بغض النظر عن حجم الملف، بينما تضمن سرعة 8 غيغابت في الثانية أن "كل ما تفعله عبر الإنترنت يحدث في الوقت الفعلي تقريبا (دون توتر وبوقت استجابة منخفض)".

وأشارت سوليفان إلى أن بعض مستخدمي خدمة "غوغل فايبر" المحظوظين ستتاح لهم فرصة اختبار هذه المستويات الجديدة من السرعة مبكرا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، خاصة سكان يوتا أو كانساس سيتي، أو ويست دي موين.
شعار شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
كابل إنترنت غوغل يصل إلى أفريقيا مع وعود بمضاعفة السرعة
18 مارس, 16:40 GMT
وتأتي سرعات "غوغل فايبر" الجديدة ضمن خطة توسع خاصة بها، بعد سنوات من التوقف منذ إنشائها في عام 2020.
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