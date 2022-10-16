https://sputnikarabic.ae/20221016/البيت-الأبيض-يشعر-بخيبة-أمل-شديدة-بعد-تصريحات-الرئيس-الفلسطيني-أمام-بوتين-فيديو-1069083227.html
البيت الأبيض يشعر "بخيبة أمل شديدة" بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني أمام بوتين... فيديو
البيت الأبيض يشعر "بخيبة أمل شديدة" بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني أمام بوتين... فيديو
يشعر البيت الأبيض "بخيبة أمل شديدة" حيال التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أنه لا يثق في أمريكا. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T10:19+0000
2022-10-16T10:19+0000
2022-10-16T10:19+0000
محمود عباس
أخبار فلسطين اليوم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
فلاديمير بوتين
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ونقل موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله إن "خيبة الأمل تلك سببها أنه منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، استأنفت إدارته إرسال مئات الملايين من الدولارات لمساعدة الشعب الفلسطيني التي قطعت خلال إدارة ترامب".وكان عباس التقى مع الرئيس الروسي على هامش قمة دولية في كازاخستان، وأبلغه أن الفلسطينيين لا يثقون بأمريكا وأن الولايات المتحدة لا تستطيع التوسط بمفردها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.ثم أضاف الرئيس الفلسطيني أنه "سعيد وراضٍ" عن دعم روسيا للفلسطينيين.وقال إن "روسيا تتمسك بالعدالة والقانون الدولي، وهذا يكفينا".كما نقل الموقع عن مصدرين أمريكيين وصفهما بالمطلعين على القضية أن مسؤولي إدارة بايدن غاضبون وأوضحوا ذلك لمستشاري عباس.
https://sputnikarabic.ae/20221013/عباس-يطلع-بوتين-على-مستجدات-القضية-الفلسطينية-ويشيد-بمواقف-روسيا-إزاء-فلسطين-1068984147.html
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محمود عباس, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فلاديمير بوتين
محمود عباس, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فلاديمير بوتين
البيت الأبيض يشعر "بخيبة أمل شديدة" بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني أمام بوتين... فيديو
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يشعر البيت الأبيض "بخيبة أمل شديدة" حيال التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أنه لا يثق في أمريكا.
ونقل
موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله إن "خيبة الأمل تلك سببها أنه منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، استأنفت إدارته إرسال مئات الملايين من الدولارات لمساعدة الشعب الفلسطيني التي قطعت خلال إدارة ترامب".
وكان عباس
التقى مع الرئيس الروسي على هامش قمة دولية في كازاخستان، وأبلغه أن الفلسطينيين لا يثقون بأمريكا وأن الولايات المتحدة لا تستطيع التوسط بمفردها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقال عباس: "نحن لا نثق بها ولا نعتمد عليها ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون أمريكا هي الطرف الوحيد في حل المشكلة في الشرق الأوسط".
ثم أضاف الرئيس الفلسطيني أنه "سعيد وراضٍ" عن دعم روسيا
للفلسطينيين.
وقال إن "روسيا تتمسك بالعدالة والقانون الدولي، وهذا يكفينا".
كما نقل الموقع عن مصدرين أمريكيين وصفهما بالمطلعين على القضية أن مسؤولي إدارة بايدن غاضبون وأوضحوا ذلك لمستشاري عباس.