https://sputnikarabic.ae/20221016/الرئيس-الصيني-يقول-إن-مؤتمر-الحزب-الشيوعي-يعقد-في-لحظة-حرجة-بالنسبة-للصين-1069075703.html
الرئيس الصيني يقول إن مؤتمر الحزب الشيوعي يعقد في "لحظة حرجة" بالنسبة للصين
الرئيس الصيني يقول إن مؤتمر الحزب الشيوعي يعقد في "لحظة حرجة" بالنسبة للصين
قال الرئيس الصيني، شين جي بينغ، اليوم الأحد، إن مؤتمر الحزب الشيوعي يعقد في "لحظة حرجة" بالنسبة للصين. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T02:29+0000
2022-10-16T02:29+0000
2022-10-16T02:29+0000
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الصين
الرئيس الصيني يقول إن مؤتمر الحزب الشيوعي يعقد في "لحظة حرجة" بالنسبة للصين
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يتبع
قال الرئيس الصيني، شين جي بينغ، اليوم الأحد، إن مؤتمر الحزب الشيوعي يعقد في "لحظة حرجة" بالنسبة للصين.