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الرئيس الصيني يقول إن مؤتمر الحزب الشيوعي يعقد في "لحظة حرجة" بالنسبة للصين
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الرئيس الصيني يقول إن مؤتمر الحزب الشيوعي يعقد في "لحظة حرجة" بالنسبة للصين
الرئيس الصيني يقول إن مؤتمر الحزب الشيوعي يعقد في "لحظة حرجة" بالنسبة للصين
قال الرئيس الصيني، شين جي بينغ، اليوم الأحد، إن مؤتمر الحزب الشيوعي يعقد في "لحظة حرجة" بالنسبة للصين. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
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الرئيس الصيني يقول إن مؤتمر الحزب الشيوعي يعقد في "لحظة حرجة" بالنسبة للصين

02:29 GMT 16.10.2022
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قال الرئيس الصيني، شين جي بينغ، اليوم الأحد، إن مؤتمر الحزب الشيوعي يعقد في "لحظة حرجة" بالنسبة للصين.
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