https://sputnikarabic.ae/20221016/العاصفة-كارل-تتقدم-جنوب-وشرق-المكسيك-وتوقعات-بتسجيل-فيضانات-1069076901.html
العاصفة "كارل" تتقدم جنوب وشرق المكسيك وتوقعات بتسجيل فيضانات
العاصفة "كارل" تتقدم جنوب وشرق المكسيك وتوقعات بتسجيل فيضانات
أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بأن العاصفة الاستوائية "كارل" تتقدم إلى مناطق جنوبي وشرقي المكسيك، وتوقعت تسجيل أمطار غزيرة وفيضانات. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T04:54+0000
2022-10-16T04:54+0000
2022-10-16T04:57+0000
أخبار المكسيك
المكسيك
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وذكرت الخدمة، في بيان اليوم الأحد، أنها رفعت حالة التأهب إلى مستوى برتقالي مع اقتراب العاصفة الاستوائية إلى فيراكروز ويوكاتان وخاليسو وكوليما وغيريرو، ويتوقع أن تمتد إلى المناطق المطلة على جنوب خليج المكسيك.وتوقعت الخدمة أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 60 و70 كيلومترا في الساعة في نهاية هذا الأسبوع، وستهم أيضا كلا من كواويلا ونوييو ليون وتاماوليباس.وكانت السلطات المكسيكية قد أعلنت، الأربعاء، مصرع سيدة جراء الفيضانات الناجمة عن العاصفة، كما تسببت في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي والطرق في العديد من المناطق.
https://sputnikarabic.ae/20221015/العاصفة-الاستوائية-كارل-تقترب-من-ساحل-المكسيك-1069047171.html
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أخبار المكسيك, المكسيك
العاصفة "كارل" تتقدم جنوب وشرق المكسيك وتوقعات بتسجيل فيضانات
04:54 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 04:57 GMT 16.10.2022) تابعنا عبر
أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بأن العاصفة الاستوائية "كارل" تتقدم إلى مناطق جنوبي وشرقي المكسيك، وتوقعت تسجيل أمطار غزيرة وفيضانات.
وذكرت الخدمة، في بيان اليوم الأحد، أنها رفعت حالة التأهب إلى مستوى برتقالي
مع اقتراب العاصفة الاستوائية إلى فيراكروز ويوكاتان وخاليسو وكوليما وغيريرو، ويتوقع أن تمتد إلى المناطق المطلة على جنوب خليج المكسيك.
وتوقعت الخدمة أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 60 و70 كيلومترا في الساعة في نهاية هذا الأسبوع، وستهم أيضا كلا من كواويلا ونوييو ليون وتاماوليباس.
وكانت السلطات المكسيكية قد أعلنت، الأربعاء، مصرع سيدة جراء الفيضانات الناجمة عن العاصفة، كما تسببت في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي والطرق في العديد من المناطق.