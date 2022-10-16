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https://sputnikarabic.ae/20221016/المقداد-يستقبل-وزيرة-خارجية-دونيتسك-في-دمشق-1069111006.html
المقداد يستقبل وزيرة خارجية دونيتسك في دمشق
المقداد يستقبل وزيرة خارجية دونيتسك في دمشق
يستقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، نظيرته في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، ‏غدا الاثنين، في العاصمة السورية دمشق.‏ 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T20:58+0000
2022-10-16T20:58+0000
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ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"سبوتنيك"، سيتناول اللقاء بين المقداد ونيكونوروفا سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائية تلبية لطموحات شعبي البلدين في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.كما يتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في جمهورية دونيتسك في ظل الاستهدافات التي تقوم بها القوات العنصرية الأوكرانية للمناطق الأمنة.وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الشهر الماضي، إن "سوريا ستظل أحد شركائنا بصفتنا جزءا من روسيا".وقال: "كانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وستظل أحد الشركاء الخارجيين الرئيسيين، وكذلك وسوريا التي كانت من أوائل الذين اعترفوا باستقلال الجمهورية".وتابع: "مع هذه الدول، بما في ذلك سوريا، سنفي بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وسنحتفظ بحق العلاقات الاقتصادية الخارجية بصفتنا جزءا من روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20220617/جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بصدد-تصدير-المنتجات-إلى-سوريا-عبر-ميناء-ماريوبول-1063791123.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم العربي

المقداد يستقبل وزيرة خارجية دونيتسك في دمشق

20:58 GMT 16.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد
وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
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يستقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، نظيرته في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، ‏غدا الاثنين، في العاصمة السورية دمشق.‏
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"سبوتنيك"، سيتناول اللقاء بين المقداد ونيكونوروفا سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائية تلبية لطموحات شعبي البلدين في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.
كما يتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في جمهورية دونيتسك في ظل الاستهدافات التي تقوم بها القوات العنصرية الأوكرانية للمناطق الأمنة.
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وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الشهر الماضي، إن "سوريا ستظل أحد شركائنا بصفتنا جزءا من روسيا".
وقال: "كانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وستظل أحد الشركاء الخارجيين الرئيسيين، وكذلك وسوريا التي كانت من أوائل الذين اعترفوا باستقلال الجمهورية".
وتابع: "مع هذه الدول، بما في ذلك سوريا، سنفي بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وسنحتفظ بحق العلاقات الاقتصادية الخارجية بصفتنا جزءا من روسيا".
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