الملك سلمان يؤكد ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها
© AP Photo / Fethi Belaidحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس
© AP Photo / Fethi Belaid
تناول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أبرز أزمات المنطقة العربية خلال خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى في المملكة.
ودعا الملك إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وفقا للقرارت الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد الملك أن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وعن الأزمة اليمنية قال الملك سلمان "نأمل أن تؤدي الهدنة في اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة تماشياً مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول لحل سياسي شامل وتحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن".
#خادم_الحرمين_الشريفين: نأمل أن تؤدي الهدنة في اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة تماشياً مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول لحل سياسي شامل وتحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن.#خطاب_الملك_في_مجلس_الشورى #واس— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 16, 2022
وحول الأزمة السورية أكد الملك سلمان على "ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها ونشدد على أهمية منع تجدد العنف".
وفي الشأن اللبناني، أوضح "ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تقود إلى تجاوز أزمته، وأهمية بسط سلطة حكومته على جميع الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تنطلق منها مهددة لأمن المنطقة واستقرارها".
وافتتح العاهل السعودي- عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.