https://sputnikarabic.ae/20221016/قناة-عبرية-تكشف-عن-إجراء-رؤساء-الأجهزة-الأمنية-الإسرائيلية-مشاورات-غير-عادية-حول-عرين-الأسود-1069105490.html

قناة عبرية تكشف عن إجراء رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مشاورات "غير عادية" حول "عرين الأسود"

قناة عبرية تكشف عن إجراء رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مشاورات "غير عادية" حول "عرين الأسود"

قالت قناة عبرية، إن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بما في ذلك الموساد، أجروا اليوم الأحد، مشاورات أمنية "غير عادية"، تركزت حول مجموعة "عرين الأسود"... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T18:32+0000

2022-10-16T18:32+0000

2022-10-16T18:32+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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وأضافت القناة "12" في التلفزيون الإسرائيلية أن ما تسمى بـ "لجنة رؤساء الخدمات"، والتي تضم رؤساء أجهزة الاستخبارات الخارجية (الموساد) والأمن العام (الشاباك)، وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، اجتمعت بمشاركة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، لبحث نشاطات "عرين الأسود" في مدينة نابلس.وتابعت القناة: "كجزء من هذا التصدي للتنظيم، تقرر اليوم سحب تصاريح دخول لـ 164 من أقارب مقاتلي نابلس، ولا سيما رجال عرين الأسود. هذه ليست عقوبة مالية بسيطة، لكنها تحمل أيضا رسالة ضمنية لأولئك المسلحين، بأن هوياتهم معروفة لدى الأجهزة الإسرائيلية".وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها عمليات إطلاق نار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة .وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".وأمس السبت، رفض تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" طلبا إسرائيليا بإغلاق حسابات "عرين الأسود"، معتبرا أن طلب إسرائيل "انتهاك لحرية التعبير".ووقتها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن شركة "ميتا" الأمريكية (تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، استجابت لطلب تل أبيب وأغلقت حسابات "عرين الأسود"، على شبكتي التواصل التابعتين لها.وأضافت: "في المقابل رفض تلغرام حجب الحساب واعتبر أن هذا انتهاك لحرية التعبير".ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "هذه الحسابات تشكل خطرا حقيقيا وفوريا. من خلالها يجندون ويخططون ويشجعون الإرهاب".

https://sputnikarabic.ae/20221015/تلغرام-يرفض-طلب-إسرائيل-حذف-حسابات-عرين-الأسود-الفلسطينية-معتبرا-أنه-انتهاك-لحرية-التعبير-1069068986.html

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