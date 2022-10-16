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https://sputnikarabic.ae/20221016/مصرع-11-شخصا-وإصابة-8-إثر-حادث-سير-في-نيجيريا-1069083392.html
مصرع 11 شخصا وإصابة 8 إثر حادث سير في نيجيريا
مصرع 11 شخصا وإصابة 8 إثر حادث سير في نيجيريا
لقي 11 شخصا مصرعهم وأُصيب ثمانية آخرون بحادث سير، وقع على طريق ألكاليري-جومبي في قرية هوان جاكي في ولاية باوتشي شمال شرقي نيجيريا. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T10:28+0000
2022-10-16T10:28+0000
نيجيريا
تصادم بين مركبين
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "غارديان" المحلي، اليوم الأحد، عن قائد قطاع فيلق السلامة على الطرق الفيدرالي في باوتشي، يوسف عبد الله، أن الحادث وقع أمس السبت.وأوضح أنه وقع "إثر تصادم مركبتين وأسفر عن وفاة 9 أفراد على الفور فضلا عن شخصين آخرين في مستشفى كاليري العام".وتابع المسؤول أن "الحادث نجم عنه أيضا إصابة 8 أشخاص حالتهم خطيرة"، مشيرا إلى أن "السرعة الزائدة هي السبب في وقوع التصادم".وفي 18 أيلول/سبتمبر الماضي، لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 8 آخرون في حادث تصادم ثلاث مركبات على طريق "يانجوجي - جواجوالدا" في وسط نيجيريا.وفي الرابع من الشهر ذاته، لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأُصيب 10 آخرون في حادث تحطم على طريق "يانجوجي – أباجي"، في وسط نيجيريا.وفي 18 آب/أغسطس الماضي، لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأُصيب 15 آخرين جراء اصطدام شاحنة بضائع وست مركبات أخرى على طول طريق "جوس-باوتشي السريع".
https://sputnikarabic.ae/20220805/إعلام-مصرع-وإصابة-7-عمال-مصريين-إثر-حادث-مروري-في-السعودية-1066038223.html
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نيجيريا, تصادم بين مركبين
نيجيريا, تصادم بين مركبين

مصرع 11 شخصا وإصابة 8 إثر حادث سير في نيجيريا

10:28 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / KHALED KAMELحادث مروري شمال القاهرة- مصر
حادث مروري شمال القاهرة- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / KHALED KAMEL
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لقي 11 شخصا مصرعهم وأُصيب ثمانية آخرون بحادث سير، وقع على طريق ألكاليري-جومبي في قرية هوان جاكي في ولاية باوتشي شمال شرقي نيجيريا.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "غارديان" المحلي، اليوم الأحد، عن قائد قطاع فيلق السلامة على الطرق الفيدرالي في باوتشي، يوسف عبد الله، أن الحادث وقع أمس السبت.
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
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وأوضح أنه وقع "إثر تصادم مركبتين وأسفر عن وفاة 9 أفراد على الفور فضلا عن شخصين آخرين في مستشفى كاليري العام".
وتابع المسؤول أن "الحادث نجم عنه أيضا إصابة 8 أشخاص حالتهم خطيرة"، مشيرا إلى أن "السرعة الزائدة هي السبب في وقوع التصادم".
وفي 18 أيلول/سبتمبر الماضي، لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 8 آخرون في حادث تصادم ثلاث مركبات على طريق "يانجوجي - جواجوالدا" في وسط نيجيريا.
وفي الرابع من الشهر ذاته، لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأُصيب 10 آخرون في حادث تحطم على طريق "يانجوجي – أباجي"، في وسط نيجيريا.
وفي 18 آب/أغسطس الماضي، لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأُصيب 15 آخرين جراء اصطدام شاحنة بضائع وست مركبات أخرى على طول طريق "جوس-باوتشي السريع".
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