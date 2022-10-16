عربي
https://sputnikarabic.ae/20221016/مصر-تعلن-قريبا-عن-برنامج-قرض-جديد-من-صندوق-النقد-الدولي--1069080334.html
مصر تعلن قريبا عن برنامج قرض جديد من صندوق النقد الدولي
مصر تعلن قريبا عن برنامج قرض جديد من صندوق النقد الدولي
أعلن محمد معيط وزير المال المصري، اليوم الأحد، الانتهاء من الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنه "قريبًا جدًا". 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T08:50+0000
2022-10-16T08:50+0000
صندوق النقد الدولي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103995/49/1039954916_0:190:1950:1287_1920x0_80_0_0_ee86e81d98274b3f0c3d46132aaf235e.jpg
القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحسب بيان لوزارة المال.وقال الوزير المصري إنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.وأضاف الوزير أن بلاده مستمرة في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط.وقبل أيام، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بالخفض، للعام المالي الجاري، للمرة الثانية تواليا، وفقا لتقريره الأخير الصادر، يوم الثلاثاء، حول أفاق الاقتصاد العالمي.وتوقعت مؤسسة الإقراض العالمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري، انخفاضا من التوقعات السابقة الصادرة في يوليو/ تموز، والبالغة 4.8%، حسبما نقل موقع "البوابة نيوز" الإخباري المصري.خفّض الصندوق توقعاته بالفعل لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.8% في يوليو من 5% في أبريل/ نيسان. رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنصرم إلى 6.6% من 5.9%.
https://sputnikarabic.ae/20221016/وزيرة-المال-التونسية-تتوقع-أن-يعيد-اتفاق-صندوق-النقد-الاستقرار-الاقتصادي-لبلادها-1069078641.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103995/49/1039954916_0:7:1950:1470_1920x0_80_0_0_51b851249a8af99e0af8b6c90a18b0b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صندوق النقد الدولي, أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي, أخبار مصر الآن

مصر تعلن قريبا عن برنامج قرض جديد من صندوق النقد الدولي

08:50 GMT 16.10.2022
© Sputnik . Mohamed El Khoulyوزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019
وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sputnik . Mohamed El Khouly
تابعنا عبرTelegram
أعلن محمد معيط وزير المال المصري، اليوم الأحد، الانتهاء من الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنه "قريبًا جدًا".
القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحسب بيان لوزارة المال.
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
وزيرة المال التونسية تتوقع أن يعيد اتفاق صندوق النقد الاستقرار الاقتصادي لبلادها
06:46 GMT
وقال الوزير المصري إنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
وأضاف الوزير أن بلاده مستمرة في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط.
وقبل أيام، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بالخفض، للعام المالي الجاري، للمرة الثانية تواليا، وفقا لتقريره الأخير الصادر، يوم الثلاثاء، حول أفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت مؤسسة الإقراض العالمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري، انخفاضا من التوقعات السابقة الصادرة في يوليو/ تموز، والبالغة 4.8%، حسبما نقل موقع "البوابة نيوز" الإخباري المصري.
خفّض الصندوق توقعاته بالفعل لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.8% في يوليو من 5% في أبريل/ نيسان. رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنصرم إلى 6.6% من 5.9%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:01 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала