https://sputnikarabic.ae/20221014/صندوق-النقد-الدولي-يعلن-عن-تقدم-بشأن-الاتفاق-المالي-الجديد-مع-تونس-1069011665.html

صندوق النقد الدولي يعلن عن تقدم بشأن الاتفاق المالي الجديد مع تونس

صندوق النقد الدولي يعلن عن تقدم بشأن الاتفاق المالي الجديد مع تونس

أكد صندوق النقد الدولي وجود تقدم بخصوص الاتفاق المالي الجديد الذي يتم التفاوض عليه مع تونس. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T07:09+0000

2022-10-14T07:09+0000

2022-10-14T07:09+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

صندوق النقد الدولي

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ووفقا لتصريحات نشرها موقع شمس إف إم، أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن المفاوضات مع تونس بخصوص الاتفاق الملاي الجديد تشهد تقدما.وقال: "هناك تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق المالي الجديد مع تونس"، لكن المسؤول الدولي لم يقدم أي تفاصيل، واكتفى بالتاكيد على أنه "سيتم الكشف عن كل التطورات في الأيام القادمة".تصريحات أزعور جاءت خلال ندوة صحفية حول "آفاق الاقتصاد الاقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، عقدها، مساء الخميس، بواشنطن.ولفت إلى أن الصندوق قد خاض مع تونس "سلسلة من المفاوضات على امتداد سنتين"، مشيرا إلى أن "الحكومة وضعت برنامجا شاملا لحل إشكاليات الميزانية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد".وألمح مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي إلى أن "تونس، على غرار بلدان أخرى في المنطقة، قد تعرضت الى عديد الصدمات جراء جائحة كوفيد وتأثر القطاع السياحي والحرب الروسية الأوكرانية مما أدى الى تفاقم التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات".طالع أيضا: الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي

https://sputnikarabic.ae/20220921/تونس-تقترب-من-اتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-للحصول-على-تمويل-1068042934.html

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