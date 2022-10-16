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https://sputnikarabic.ae/20221016/معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-كلاشنيكوف-إيه-كيه-15-1069084614.html
معلومات عن البندقية الهجومية الروسية كلاشنيكوف "إيه كيه 15"
معلومات عن البندقية الهجومية الروسية كلاشنيكوف "إيه كيه 15"
تمتلك روسيا أخطر سلسلة من البنادق الهجومية في العالم وهي بنادق كلاشنيكوف، التي أثبتت كفاءتها القتالية مع أكثر من 100 جيش على مدى عقود. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T11:05+0000
2022-10-16T11:05+0000
رصد عسكري
روسيا
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ورغم أن بندقية "إيه كيه – 47" تمثل أول بندقية من هذه العائلة وأكثر انتشارا بفضل كفاءتها القتالية العالية وموثوقيتها وسهولة صيانتها حتى أثناء القتال، إلا أن هناك نسخ أخرى تم تطويرها حديثا لتناسب حروب المستقبل.وتعد البندقية "إيه كيه – 15" واحدة من النسخ المطورة للبندقية الهجومية "إيه كيه – 47"، وتتميز بثلاث صفات رئيسية هي القوة والدقة والقدرة على أداء مهام متنوعة.ما هي أبرز المواصفات الفنية لبندقية "إيه كيه – 15"؟تمتلك البندقية "إيه كيه – 15" العديد من المميزات القتالية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أورد أبرز مواصفاتها الفنية:ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم البندقية لتستخدم ذات الطلقات التي تستخدمها "إيه كيه – 47" وهي الطلقات الأكثر انتشارا حول العالم.وتمتلك "إيه كيه – 15" تصميما حديثا يضم "بكاتني" وهو عبارة عن قضبان على الجزء العلوي من البندقية تسمح بتزويدها بأجهزة رؤية ووسائل تصويب متطورة وفقا لمتطلبات العمليات القتالية.كما تمتلك البندقية ميزة طي "الدبشك"، التي تساعد الجندي في التحكم في حجمها خلال القتال، إضافة إلى ميزة التعرف على عدد طلقات مخزن الذخيرة عن طريق فتحات خاصة به.
https://sputnikarabic.ae/20200102/كلاشينكوف-إيه-كيه-47-بندقية-الـ100-جيش-1043941461.html
https://sputnikarabic.ae/20180426/بندقية-الجيش-الروسي-1031926821.html
https://sputnikarabic.ae/20220922/تطلق-700-رصاصة-في-الدقيقة-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-إيه-كيه---308-1068087810.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

معلومات عن البندقية الهجومية الروسية كلاشنيكوف "إيه كيه 15"

11:05 GMT 16.10.2022
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 15"
البندقية إيه كيه - 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sputnik . Alaa El-Motery
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تمتلك روسيا أخطر سلسلة من البنادق الهجومية في العالم وهي بنادق كلاشنيكوف، التي أثبتت كفاءتها القتالية مع أكثر من 100 جيش على مدى عقود.
ورغم أن بندقية "إيه كيه – 47" تمثل أول بندقية من هذه العائلة وأكثر انتشارا بفضل كفاءتها القتالية العالية وموثوقيتها وسهولة صيانتها حتى أثناء القتال، إلا أن هناك نسخ أخرى تم تطويرها حديثا لتناسب حروب المستقبل.
بندقية كلاشينكوف أك-74إم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2020
كلاشينكوف "إيه كيه 47"... بندقية الـ"100 جيش"
2 يناير 2020, 12:28 GMT
وتعد البندقية "إيه كيه – 15" واحدة من النسخ المطورة للبندقية الهجومية "إيه كيه – 47"، وتتميز بثلاث صفات رئيسية هي القوة والدقة والقدرة على أداء مهام متنوعة.

ما هي أبرز المواصفات الفنية لبندقية "إيه كيه – 15"؟

تمتلك البندقية "إيه كيه – 15" العديد من المميزات القتالية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أورد أبرز مواصفاتها الفنية:
الوزن دون طلقات: 3.5 كيلوغرام.
سعة مخزن الطلقات: 30 طلقة.
نوع الطلقات: عيار (7.62 * 39 ملم).
مدى التصويب: 800 متر.
ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم البندقية لتستخدم ذات الطلقات التي تستخدمها "إيه كيه – 47" وهي الطلقات الأكثر انتشارا حول العالم.
اية كيه - 74 كلاشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2018
"إيه كيه - 12"... بندقية الجيش الروسي في القرن الـ21 (فيديو وصور)
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وتمتلك "إيه كيه – 15" تصميما حديثا يضم "بكاتني" وهو عبارة عن قضبان على الجزء العلوي من البندقية تسمح بتزويدها بأجهزة رؤية ووسائل تصويب متطورة وفقا لمتطلبات العمليات القتالية.
بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف إيه كيه - 308 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
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كما تمتلك البندقية ميزة طي "الدبشك"، التي تساعد الجندي في التحكم في حجمها خلال القتال، إضافة إلى ميزة التعرف على عدد طلقات مخزن الذخيرة عن طريق فتحات خاصة به.
© Sputnik / M.HASSANفي ذكرى ميلاده… معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة
في ذكرى ميلاده… معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
في ذكرى ميلاده… معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة
© Sputnik / M.HASSAN
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