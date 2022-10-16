https://sputnikarabic.ae/20221016/مقتل-مسؤول-حكومي-يمني-سابق-إثر-هجوم-بالرصاص-في-صنعاء-1069110591.html
مقتل مسؤول حكومي يمني سابق إثر هجوم بالرصاص في صنعاء
مقتل مسؤول حكومي يمني سابق إثر هجوم بالرصاص في صنعاء
لقي مسؤول حكومي سابق، حتفه اليوم الأحد، برصاص مسلح في العاصمة صنعاء وسط اليمن. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T20:22+0000
2022-10-16T20:22+0000
2022-10-16T20:22+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن مسلحاً أطلق النار على سفير اليمن الأسبق لدى أثيوبيا اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي، في منزله بمنطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء.وأضاف أن السفير لقي حتفه على الفور خلال الهجوم بالرصاص الذي فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لكشف ملابساته.ويعد درهم نعمان الحكيمي شخصية عسكرية وسياسية بارزة، شغل مناصب حكومية عدة إبان عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، بينها محافظاً لعدد من المحافظات، ورئيساً للمنطقة الحرة في عدن، وأخيراً سفيراً ومفوضاً لليمن لدى جمهورية أثيوبيا.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-لـأنصار-الله-في-محافظة-تعز-1069097446.html
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سبوتنيك عربي
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مقتل مسؤول حكومي يمني سابق إثر هجوم بالرصاص في صنعاء
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لقي مسؤول حكومي سابق، حتفه اليوم الأحد، برصاص مسلح في العاصمة صنعاء وسط اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن مسلحاً أطلق النار على سفير اليمن الأسبق لدى أثيوبيا اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي، في منزله بمنطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء.
وأضاف أن السفير لقي حتفه على الفور خلال الهجوم بالرصاص الذي فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لكشف ملابساته.
ويعد درهم نعمان الحكيمي شخصية عسكرية وسياسية بارزة، شغل مناصب حكومية عدة إبان عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، بينها محافظاً لعدد من المحافظات، ورئيساً للمنطقة الحرة في عدن، وأخيراً سفيراً ومفوضاً لليمن لدى جمهورية أثيوبيا.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.