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https://sputnikarabic.ae/20221017/أرمينيا-تتهم-أذربيجان-بقصف-مواقع-حدودية--1069117161.html
أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف مواقع حدودية
أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف مواقع حدودية
أعلن الجيش الأرميني تعرض مواقع حدودية تابعة له لإطلاق النار من قبل وحدات تابعة للجيش الأذربيجاني. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T07:02+0000
2022-10-17T07:02+0000
أذربيجان
أرمينيا
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القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش الأرميني، اليوم الاثنين.وقال البيان: "في 16 أكتوبر، الساعة 6:45 مساء (بالتوقيت المحلي)، فتحت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية النار من أسلحة بنادق من عيارات مختلفة باتجاه المواقع الأرمينية الواقعة في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمينية الأذربيجانية".وأكد البيان أنه "حتى الآن، الوضع مستقر نسبيًا".ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من اتهام مماثل من قبل باكو تجاه يريفان، حيث أعلن الجيش الأذربيجاني تعرض مواقع حدودية تابعة له لإطلاق النار من قبل وحدات تابعة للجيش الأرميني.وقالت الدفاع الأذربيجانية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "الليلة الماضية، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية من مواقعها النار بشكل متقطع على مواقع الجيش الأذربيجاني".وأضافت: "اتخذت وحدات الجيش الأذربيجاني المتمركزة في الاتجاهات المشار إليها تدابير استجابة مناسبة".
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أذربيجان, أرمينيا
أذربيجان, أرمينيا

أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف مواقع حدودية

07:02 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي منطقة قره باغ قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020
أهالي منطقة قره باغ قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أعلن الجيش الأرميني تعرض مواقع حدودية تابعة له لإطلاق النار من قبل وحدات تابعة للجيش الأذربيجاني.
القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش الأرميني، اليوم الاثنين.
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وقال البيان: "في 16 أكتوبر، الساعة 6:45 مساء (بالتوقيت المحلي)، فتحت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية النار من أسلحة بنادق من عيارات مختلفة باتجاه المواقع الأرمينية الواقعة في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمينية الأذربيجانية".
وأكد البيان أنه "حتى الآن، الوضع مستقر نسبيًا".
ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من اتهام مماثل من قبل باكو تجاه يريفان، حيث أعلن الجيش الأذربيجاني تعرض مواقع حدودية تابعة له لإطلاق النار من قبل وحدات تابعة للجيش الأرميني.
وقالت الدفاع الأذربيجانية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "الليلة الماضية، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية من مواقعها النار بشكل متقطع على مواقع الجيش الأذربيجاني".
وأضافت: "اتخذت وحدات الجيش الأذربيجاني المتمركزة في الاتجاهات المشار إليها تدابير استجابة مناسبة".
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