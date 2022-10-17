https://sputnikarabic.ae/20221017/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بجنوب-ووسط-أوكرانيا-1069113280.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بجنوب ووسط أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بجنوب ووسط أوكرانيا
قال مسؤولون محليون أوكران، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T00:28+0000
2022-10-17T00:28+0000
2022-10-17T00:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068816872_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_9acc7158de8bc56392968c31147aab68.jpg
كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، على قناته على بتليغرام، "إنذار جوي! المنطقة بأكملها".كما ظهرت رسائل حول إعلان التأهب الجوي عن رئيس الإدارة الإقليمية في بولتافا ديمتري لونين، وسكرتير مجلس مدينة زابوروجي أناتولي كورتيف وسلطات مدينة أوديسا.وأيضا تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق تشيركاسي وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك.في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زابوروجيه في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.وقصف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة، الأسبوع الجاري عدة مقاطعات في أوكرانيا بما في ذلك العاصمة، وتم خلال ذلك استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا يوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.
https://sputnikarabic.ae/20221016/تقارير-تفيد-بوقوع-عدة-انفجارات-وانقطاع-في-التيار-الكهربائي-بأجزاء-من-أوكرانيا-1069112893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068816872_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17c650b2f0d2dd9dc6e469437e2a7b6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بجنوب ووسط أوكرانيا
00:28 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 00:48 GMT 17.10.2022) تابعنا عبر
قال مسؤولون محليون أوكران، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا.
كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، على قناته على بتليغرام، "إنذار جوي! المنطقة بأكملها
".
كما ظهرت رسائل حول إعلان التأهب الجوي
عن رئيس الإدارة الإقليمية في بولتافا ديمتري لونين، وسكرتير مجلس مدينة زابوروجي أناتولي كورتيف وسلطات مدينة أوديسا.
وأيضا تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق تشيركاسي وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك.
في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زابوروجيه في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.
وقصف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة، الأسبوع الجاري عدة مقاطعات في أوكرانيا بما في ذلك العاصمة، وتم خلال ذلك استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا يوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.