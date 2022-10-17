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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بجنوب-ووسط-أوكرانيا-1069113280.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بجنوب ووسط أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بجنوب ووسط أوكرانيا
قال مسؤولون محليون أوكران، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T00:28+0000
2022-10-17T00:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، على قناته على بتليغرام، "إنذار جوي! المنطقة بأكملها".كما ظهرت رسائل حول إعلان التأهب الجوي عن رئيس الإدارة الإقليمية في بولتافا ديمتري لونين، وسكرتير مجلس مدينة زابوروجي أناتولي كورتيف وسلطات مدينة أوديسا.وأيضا تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق تشيركاسي وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك.في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زابوروجيه في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.وقصف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة، الأسبوع الجاري عدة مقاطعات في أوكرانيا بما في ذلك العاصمة، وتم خلال ذلك استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا يوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.
https://sputnikarabic.ae/20221016/تقارير-تفيد-بوقوع-عدة-انفجارات-وانقطاع-في-التيار-الكهربائي-بأجزاء-من-أوكرانيا-1069112893.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بجنوب ووسط أوكرانيا

00:28 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 00:48 GMT 17.10.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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قال مسؤولون محليون أوكران، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا.
كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، على قناته على بتليغرام، "إنذار جوي! المنطقة بأكملها".
كما ظهرت رسائل حول إعلان التأهب الجوي عن رئيس الإدارة الإقليمية في بولتافا ديمتري لونين، وسكرتير مجلس مدينة زابوروجي أناتولي كورتيف وسلطات مدينة أوديسا.
وأيضا تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق تشيركاسي وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك.
في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زابوروجيه في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقارير تفيد بوقوع عدة انفجارات وانقطاع في التيار الكهربائي بأجزاء من أوكرانيا
أمس, 22:21 GMT
وقصف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة، الأسبوع الجاري عدة مقاطعات في أوكرانيا بما في ذلك العاصمة، وتم خلال ذلك استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا يوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.
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