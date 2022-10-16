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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221016/تقارير-تفيد-بوقوع-عدة-انفجارات-وانقطاع-في-التيار-الكهربائي-بأجزاء-من-أوكرانيا-1069112893.html
تقارير تفيد بوقوع عدة انفجارات وانقطاع في التيار الكهربائي بأجزاء من أوكرانيا
تقارير تفيد بوقوع عدة انفجارات وانقطاع في التيار الكهربائي بأجزاء من أوكرانيا
أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بوقوع عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، بينما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن العديد... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T22:21+0000
2022-10-16T22:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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قال زيلينسكي في خطاب ألقاه ليل اليوم الأحد، تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، "في بعض مدن ومناطق أوكرانيا، يتعين على مهندسي الطاقة أن يحدوا من الإمداد بالكهرباء حتى يعمل النظام بأكمله بطريقة مستقرة".ودعا الأوكرانيين إلى خفض استهلاك الكهرباء بين الساعة 5 مساء، و11 مساء.وفي ميكولايف، اندلع حريق في موقع لتخزين الوقود بعد الإبلاغ عن الانفجارات. أما في منطقة سومي، أفادت السلطات المحلية بتنفيذ انقطاع طارئ للتيار الكهربائي.وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.ونفذ الجيش الروسي ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية على مدار الأسبوع.يوم السبت ، قالت شركة الطاقة الأوكرانية، إن البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف تضررت نتيجة هجوم صاروخي في الصباح.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قائلا: إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221016/دوي-انفجارات-في-كييف-1069084286.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

تقارير تفيد بوقوع عدة انفجارات وانقطاع في التيار الكهربائي بأجزاء من أوكرانيا

22:21 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / Arman Soldinآثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / Arman Soldin
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أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بوقوع عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، بينما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن العديد من المدن الأوكرانية تعاني من نقص في الكهرباء.
قال زيلينسكي في خطاب ألقاه ليل اليوم الأحد، تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، "في بعض مدن ومناطق أوكرانيا، يتعين على مهندسي الطاقة أن يحدوا من الإمداد بالكهرباء حتى يعمل النظام بأكمله بطريقة مستقرة".
ودعا الأوكرانيين إلى خفض استهلاك الكهرباء بين الساعة 5 مساء، و11 مساء.
وبحسب تقارير إعلامية أوكرانية، سُمع دوي انفجارات في مدينتي ميكولايف وأوديسا ليل الأحد، وكذلك منطقتي أوديسا وخاركوف.
وفي ميكولايف، اندلع حريق في موقع لتخزين الوقود بعد الإبلاغ عن الانفجارات. أما في منطقة سومي، أفادت السلطات المحلية بتنفيذ انقطاع طارئ للتيار الكهربائي.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
دوي انفجارات في كييف
10:46 GMT
ونفذ الجيش الروسي ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية على مدار الأسبوع.
يوم السبت ، قالت شركة الطاقة الأوكرانية، إن البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف تضررت نتيجة هجوم صاروخي في الصباح.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قائلا: إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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