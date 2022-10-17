https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-فرض-عقوبات-على-إيران-إثر-الاحتجاجات-على-وفاة-أميني--1069128559.html
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد إيران إثر الاحتجاجات على وفاة أميني
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد إيران إثر الاحتجاجات على وفاة أميني
قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يوافق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على عقوبات ضد... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T09:53+0000
2022-10-17T09:53+0000
2022-10-17T09:57+0000
إيران
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c80fecbdb39ffbf1bf3a3837f87f3e77.jpg
سبوتنيك. وقال بوريل قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هناك حزمة عقوبات مطروحة على الطاولة لدعم المرأة الشجاعة والمتظاهرين في إيران.وفي وقت سابق، أفادت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الحريق وأعمال الشغب التي شهدها سجن إيفين في طهران إلى ثمانية قتلى من السجناء، ما ضاعف عدد القتلى المبلغ عنه سابقا.وقالت وكالة "إرنا" إن القتلى سقطوا إثر اندلاع حريق مساء السبت، وسط أعمال شغب واشتباكات، بعد أربعة أسابيع من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، عقب اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران للنساء.وسُمع دوي أعيرة نارية وانفجارات خلال الحريق من داخل السجن، واشتعلت النيران مسببةً دخانا كثيفا، في لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135883_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_d2b44a32482611551c516ce656e6d69f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار العالم الآن
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد إيران إثر الاحتجاجات على وفاة أميني
09:53 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 17.10.2022) تابعنا عبر
قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يوافق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على عقوبات ضد إيران بسبب تعاملها مع الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، في مقر الشرطة.
سبوتنيك. وقال بوريل قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هناك حزمة عقوبات مطروحة على الطاولة لدعم المرأة الشجاعة والمتظاهرين في إيران.
وتابع بوريل: "آمل أن يوافق الوزراء أيضا على هذه الحزمة وينظروا في القضايا الأخرى المطروحة على الطاولة بشأن العلاقة مع إيران، كما سيناقش الوزراء جوانب أخرى من العلاقات مع إيران، بما في ذلك الإمداد المزعوم بطائرات مسيرة إلى روسيا".
وفي وقت سابق، أفادت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الحريق
وأعمال الشغب التي شهدها سجن إيفين في طهران إلى ثمانية قتلى من السجناء، ما ضاعف عدد القتلى المبلغ عنه سابقا.
وقالت وكالة "إرنا" إن القتلى سقطوا إثر اندلاع حريق مساء السبت، وسط أعمال شغب واشتباكات، بعد أربعة أسابيع من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، عقب اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران للنساء.
وسُمع دوي أعيرة نارية وانفجارات خلال الحريق من داخل السجن، واشتعلت النيران مسببةً دخانا كثيفا، في لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.