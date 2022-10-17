https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يضخ-نصف-مليار-يورو-إضافيا-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1069133515.html
الاتحاد الأوروبي يضخ نصف مليار يورو إضافيا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يضخ نصف مليار يورو إضافيا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، على منح 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية الجديدة إلى كييف. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T11:37+0000
2022-10-17T11:37+0000
2022-10-17T11:42+0000
أخبار أوكرانيا
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رصد عسكري
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وكتبت الخدمة الصحفية لمجلس لاتحاد الأوروبي، عبر حسابها على "تويتر": "رفع مجلس الاتحاد الأوروبي تمويل المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية المسلحة بمبلغ إضافي قدره 500 مليون يورو، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى أكثر من 3.1 مليار يورو".وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي: "استجابة لطلب أوكرانيا للدعم العسكري، ستوفر بعثة التدريب إيومام أوكرانيا تدريبات فردية وجماعية واختصاصية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك قوات الدفاع الإقليمية".وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، في 16 أيلول/سبتمبر، إن الدول الأوروبية يجب أن تأخذ طلبات كييف بتسليم الدبابات على محمل الجد.وأضافت أنه من الضروري تزويد أوكرانيا بأي أسلحة تحتاجها، وكذلك دعم كييف بأموال بقيمة 5 مليارات يورو (5 مليارات دولار)".وقالت فون دير لين لصحيفة "بيلد" الألمانية: "إذا قالوا إنهم [سلطات كييف] بحاجة إلى دبابات، فعلينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد ونزودهم بها".وحذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
الاتحاد الأوروبي يضخ نصف مليار يورو إضافيا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
11:37 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 17.10.2022) تابعنا عبر
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، على منح 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية الجديدة إلى كييف.
وكتبت الخدمة الصحفية لمجلس لاتحاد الأوروبي، عبر حسابها على "تويتر": "رفع مجلس الاتحاد الأوروبي تمويل المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية المسلحة بمبلغ إضافي قدره 500 مليون يورو، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى أكثر من 3.1 مليار يورو".
وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي: "استجابة لطلب أوكرانيا للدعم العسكري، ستوفر بعثة التدريب إيومام أوكرانيا تدريبات فردية وجماعية واختصاصية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك قوات الدفاع الإقليمية".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، في 16 أيلول/سبتمبر، إن الدول الأوروبية يجب أن تأخذ طلبات كييف بتسليم الدبابات على محمل الجد.
وأضافت أنه من الضروري تزويد أوكرانيا بأي أسلحة تحتاجها، وكذلك دعم كييف بأموال بقيمة 5 مليارات يورو (5 مليارات دولار)".
وقالت فون دير لين
لصحيفة "بيلد" الألمانية: "إذا قالوا إنهم [سلطات كييف] بحاجة إلى دبابات، فعلينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد ونزودهم بها".
وحذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.