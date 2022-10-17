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البيت الأبيض يستبعد استعادة الاتفاق النووي الإيراني
البيت الأبيض يستبعد استعادة الاتفاق النووي الإيراني
بينت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية لا ترى في هذه المرحلة أي سبيل لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني في أي... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T19:55+0000
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وقالت جان بيير خلال إفادة صحفية دورية: "باب الدبلوماسية سيبقى مفتوحا إلى الأبد، لكن في هذه المرحلة لا نرى إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب".وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، إن أعداء بلاده الساعين لاستهداف الصناعة والعلماء النوويين الإيرانيين، لم يبق أمامهم أي خيار سوى الدبلوماسية.وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات بهروز كمالوندي جاءت تعليقا على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نشرت، مؤخرا، حول إيران، أنها معدّة لأجندات سياسية خاصة بهدف تشويه صورة إيران على الصعيد الدولي.وأكد المسؤول الإيراني البارز أن الدبلوماسية العامة تلعب دورا أساسيا لمواجهة هذا المخطط الغربي، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية العامة تشكل أحد عناصر القوة على الساحة الدولية وفي حال انعدام السيطرة عليها، سيتمكن العدو من تشويه صورة البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20221016/الحكومة-الإيرانية-تؤكد-عزمها-استكمال-مسار-تطوير-صناعتها-النووية-1069110879.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يستبعد استعادة الاتفاق النووي الإيراني

19:55 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGالسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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بينت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية لا ترى في هذه المرحلة أي سبيل لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني في أي وقت قريب.
وقالت جان بيير خلال إفادة صحفية دورية: "باب الدبلوماسية سيبقى مفتوحا إلى الأبد، لكن في هذه المرحلة لا نرى إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب".

بغض النظر عن نتيجة مفاوضات إعادة الاتفاق النووي، فإن واشنطن تعتزم محاربة سلوك طهران المدمر في الشرق الأوسط ، فضلاً عن تقديم الدعم للمحتجين الإيرانيين.

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أمس, 20:47 GMT
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، إن أعداء بلاده الساعين لاستهداف الصناعة والعلماء النوويين الإيرانيين، لم يبق أمامهم أي خيار سوى الدبلوماسية.
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات بهروز كمالوندي جاءت تعليقا على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نشرت، مؤخرا، حول إيران، أنها معدّة لأجندات سياسية خاصة بهدف تشويه صورة إيران على الصعيد الدولي.
وأكد المسؤول الإيراني البارز أن الدبلوماسية العامة تلعب دورا أساسيا لمواجهة هذا المخطط الغربي، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية العامة تشكل أحد عناصر القوة على الساحة الدولية وفي حال انعدام السيطرة عليها، سيتمكن العدو من تشويه صورة البلاد".
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