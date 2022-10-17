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الرئيس الإسرائيلي يلتقي بنظيره الأمريكي في البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري
الرئيس الإسرائيلي يلتقي بنظيره الأمريكي في البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري
يلتقي الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، في أول زيارة لواشنطن منذ توليه منصب الرئاسة في... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T19:05+0000
2022-10-17T19:05+0000
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القدس – سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مكتب هرتسوغ قوله إن "الزيارة ستعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وتهدف إلى تعزيز الشراكة القوية بين البلدين، وسلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، والمبادرات المشتركة المتعلقة بأزمة المناخ".وأضافت أنه "من المتوقع أن يصل هرتسوغ إلى الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل، أي قبل أسبوع من انتخابات الكنيست الإسرائيلي في الأول من الشهر المقبل".وتابعت الهيئة: "بالإضافة للقائه مع بايدن، يعتزم الرئيس هرتسوغ لقاء كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس والجالية اليهودية".يشار إلى أن آخر لقاء بين الطرفين كان خلال زيارة بايدن إلى إسرائيل في تموز/يوليو الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220612/إعلام-بايدن-يزور-إسرائيل-في-14-يوليو-1063501427.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الإسرائيلي يلتقي بنظيره الأمريكي في البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري

19:05 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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يلتقي الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، في أول زيارة لواشنطن منذ توليه منصب الرئاسة في حزيران/يونيو العام الماضي.
القدس – سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مكتب هرتسوغ قوله إن "الزيارة ستعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وتهدف إلى تعزيز الشراكة القوية بين البلدين، وسلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، والمبادرات المشتركة المتعلقة بأزمة المناخ".
وأضافت أنه "من المتوقع أن يصل هرتسوغ إلى الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل، أي قبل أسبوع من انتخابات الكنيست الإسرائيلي في الأول من الشهر المقبل".
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وتابعت الهيئة: "بالإضافة للقائه مع بايدن، يعتزم الرئيس هرتسوغ لقاء كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس والجالية اليهودية".
يشار إلى أن آخر لقاء بين الطرفين كان خلال زيارة بايدن إلى إسرائيل في تموز/يوليو الماضي.
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