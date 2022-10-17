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https://sputnikarabic.ae/20221017/الرئيس-السوري-يأمر-بإنفاذ-اتفاقيتين-بشأن-التعاون-القانوني-والجنائي-مع-روسيا-1069140402.html
الرئيس السوري يوجه بوضع اتفاقيتين بشأن التعاون القانوني والجنائي مع روسيا حيز التنفيذ
الرئيس السوري يوجه بوضع اتفاقيتين بشأن التعاون القانوني والجنائي مع روسيا حيز التنفيذ
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونين بالتصديق على اتفاقيتي تسليم المحكومين والتعاون القانوني المتبادل مع روسيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T13:52+0000
2022-10-17T14:14+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وينص القانونان رقم 32 و33 لعام 2022 التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية مع روسيا واتفاقية تسليم المحكومين معها، حسبما ذكرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا".ويعتبر التصديق على اتفاقية التعاون القانوني من باب "حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتوفير الأدلة اللازمة لإصدار الأحكام القضائية العادلة وبما يضمن حقوق الإنسان الأساسية وعلى أساس من العدالة والمساواة"، حسب "سانا".كما يعد التصديق على اتفاقية تسليم المحكومين تبعا لمبدأ تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وانطلاقاً من مبادئ السيادة وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية مع المحافظة على الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة التواصل مع ذويه وبيئته ولغايات التعاون بين كل من الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، حسب "سانا".
https://sputnikarabic.ae/20220924/دمشق-وزيرا-خارجية-سوريا-وروسيا-يبحثان-في-نيويورك-القضايا-ذات-الاهتمام-المشترك-1068174135.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

الرئيس السوري يوجه بوضع اتفاقيتين بشأن التعاون القانوني والجنائي مع روسيا حيز التنفيذ

13:52 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 17.10.2022)
© Sputnik . Алексей Никольский / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونين بالتصديق على اتفاقيتي تسليم المحكومين والتعاون القانوني المتبادل مع روسيا.
وينص القانونان رقم 32 و33 لعام 2022 التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية مع روسيا واتفاقية تسليم المحكومين معها، حسبما ذكرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا".
تصدق اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية الموقعة في بطرسبورغ بتاريخ 29-6-2022 من قبل وزير العدل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير العدل نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.
القانون رقم 32
ويعتبر التصديق على اتفاقية التعاون القانوني من باب "حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتوفير الأدلة اللازمة لإصدار الأحكام القضائية العادلة وبما يضمن حقوق الإنسان الأساسية وعلى أساس من العدالة والمساواة"، حسب "سانا".
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تصدق اتفاقية تسليم المحكومين الموقعة في بطرسبورغ بتاريخ 29-6-2022 من قبل وزير العدل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير العدل نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.
القانون رقم 33
كما يعد التصديق على اتفاقية تسليم المحكومين تبعا لمبدأ تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وانطلاقاً من مبادئ السيادة وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية مع المحافظة على الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة التواصل مع ذويه وبيئته ولغايات التعاون بين كل من الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، حسب "سانا".
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