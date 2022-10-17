عربي
https://sputnikarabic.ae/20221017/السعودية-والإمارات-تبحثان-الاستثمار-في-كريدي-سويس-للاستفادة-من-تراجع-قيمته-1069150985.html
السعودية والإمارات تبحثان الاستثمار في "كريدي سويس" للاستفادة من تراجع قيمته
السعودية والإمارات تبحثان الاستثمار في "كريدي سويس" للاستفادة من تراجع قيمته
تدرس الرياض وأبو ظبي ضخ أموال في البنك الاستثماري "كريدي سويس" وغيره من الشركات للاستفادة من القيم المتدهورة في سوق الأسهم. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T17:14+0000
2022-10-17T17:14+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069150809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6766261c1e9fc4841c49c13bf072b053.jpg
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدرين مطلعين قولهما، إن الإمارة الغنية بالنفط وجارتها الخليجية يدرسان بشكل منفصل الاستثمارات المحتملة من خلال صناديق الثروة السيادية مثل شركة "مبادلة" للاستثمار في أبو ظبي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.وذكر المصدران أن الصفقة يمكن أن تأتي أيضا من خلال مؤسسات أخرى تمتلك فيها كل دولة حصصا كبيرة. المداولات في مرحلة مبكرة وليس من الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى عروض مؤكدة.وقالا إن المستثمرين المحتملين يشعران بالقلق بشأن مخاطر الخسائر المستقبلية أو القضايا القانونية. خسر سهم "كريدي سويس" نصف قيمته تقريبا هذا العام بسبب الاضطرابات الداخلية والمخاوف المتعلقة بالأداء.لم يبق أمام البنك سوى أقل من أسبوعين للكشف عن تفاصيل إعادة الهيكلة الأخيرة، بما في ذلك الفصل المحتمل بين أعمال الاستشارات والتمويل بالرافعة المالية. قال أحد الأشخاص إن الاستثمار المحتمل في هذا الكيان قد نوقش على أعلى المستويات الحكومية في أبو ظبي.وقال بنك كريدي سويس في بيان: "قلنا إننا سنقوم بتحديث التقدم في مراجعة استراتيجيتنا الشاملة عندما نعلن عن أرباح الربع الثالث. سيكون من السابق لأوانه التعليق على أي نتائج محتملة قبل ذلك الحين".
https://sputnikarabic.ae/20221014/السعودية-تدرس-الاستحواذ-على-حصة-في-بي-إن-سبورت-بعد-حظرها-لسنوات-1069035989.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069150809_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35216a327e61df17cc49ee02169acd3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

السعودية والإمارات تبحثان الاستثمار في "كريدي سويس" للاستفادة من تراجع قيمته

17:14 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIبنك كريدي سويس السويسري
بنك كريدي سويس السويسري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبرTelegram
تدرس الرياض وأبو ظبي ضخ أموال في البنك الاستثماري "كريدي سويس" وغيره من الشركات للاستفادة من القيم المتدهورة في سوق الأسهم.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدرين مطلعين قولهما، إن الإمارة الغنية بالنفط وجارتها الخليجية يدرسان بشكل منفصل الاستثمارات المحتملة من خلال صناديق الثروة السيادية مثل شركة "مبادلة" للاستثمار في أبو ظبي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وذكر المصدران أن الصفقة يمكن أن تأتي أيضا من خلال مؤسسات أخرى تمتلك فيها كل دولة حصصا كبيرة. المداولات في مرحلة مبكرة وليس من الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى عروض مؤكدة.
ملعب سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
السعودية تدرس الاستحواذ على حصة في "بي إن سبورت" بعد حظرها لسنوات
14 أكتوبر, 17:02 GMT
وقالا إن المستثمرين المحتملين يشعران بالقلق بشأن مخاطر الخسائر المستقبلية أو القضايا القانونية. خسر سهم "كريدي سويس" نصف قيمته تقريبا هذا العام بسبب الاضطرابات الداخلية والمخاوف المتعلقة بالأداء.
لم يبق أمام البنك سوى أقل من أسبوعين للكشف عن تفاصيل إعادة الهيكلة الأخيرة، بما في ذلك الفصل المحتمل بين أعمال الاستشارات والتمويل بالرافعة المالية. قال أحد الأشخاص إن الاستثمار المحتمل في هذا الكيان قد نوقش على أعلى المستويات الحكومية في أبو ظبي.
وقال بنك كريدي سويس في بيان: "قلنا إننا سنقوم بتحديث التقدم في مراجعة استراتيجيتنا الشاملة عندما نعلن عن أرباح الربع الثالث. سيكون من السابق لأوانه التعليق على أي نتائج محتملة قبل ذلك الحين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала