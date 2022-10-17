https://sputnikarabic.ae/20221017/السوداني-يؤكد-أن-توجه-حكومته-سيكون-نحو-بناء-علاقات-متوازنة-مع-محيطها-الإقليمي-والدولي-1069145825.html
السوداني يؤكد أن توجه حكومته سيكون نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي
السوداني يؤكد أن توجه حكومته سيكون نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي
أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن "توجه حكومته المقبلة سيكون نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي"، مشيرا... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T16:06+0000
2022-10-17T16:06+0000
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أخبار العراق اليوم
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وخلال استقباله السفير الألماني لدى العراق مارتن ييغر، قال السوداني، إن "الحكومة المقبلة ستكون متطلعة أيضا إلى تنمية علاقات التعاون مع ألمانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وبما يعزز الطموحات والتطلعات المشتركة"، مشيرا إلى أن "كل جهوده تتركز حاليا على تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، وعلى أساس دقة الاختيار"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وشدد على أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمات، تتضمن إصلاحات اقتصادية، واستثمار للإيرادات النفطية بعيدا عن الفساد"، معربا عن تطلعها إلى التعاون المثمر مع الشركات الألمانية في مجالات الطاقة والاختصاصات التقنية الأخرى".من جانبه، قدم السفير الألماني التهنئة إلى السوداني بمناسبة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدا "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يسهم في رفد التعاون والتنسيق المشترك على مختلف المستويات".وبين ييغر أن "العراق يحتاج وبشكل عاجل إلى حكومة كاملة الصلاحيات تدرك حجم التحديات التي تواجهها في ظل المرحلة الراهنة"، مقدما "ورقة تتضمن مقترحات محددة للتعاون بين العراق وألمانيا في مجالات متعددة".واختار مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عبد اللطيف رشيد، رئيسا للدولة بعد جولتين من التصويت. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20221016/رئيس-الوزراء-العراقي-يصدر-بيانا-بشأن-قضية-الأموال-المسحوبة-من-هيئة-الضرائب-1069098508.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار ألمانيا
أخبار العراق اليوم, أخبار ألمانيا
السوداني يؤكد أن توجه حكومته سيكون نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي
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أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن "توجه حكومته المقبلة سيكون نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أنها "ستكون حكومة خدمات".
وخلال استقباله السفير الألماني لدى العراق مارتن ييغر، قال السوداني، إن "الحكومة المقبلة ستكون متطلعة أيضا إلى تنمية علاقات التعاون مع ألمانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وبما يعزز الطموحات والتطلعات المشتركة"، مشيرا إلى أن "كل جهوده تتركز حاليا على تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، وعلى أساس دقة الاختيار"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وشدد على أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمات، تتضمن إصلاحات اقتصادية، واستثمار للإيرادات النفطية بعيدا عن الفساد"، معربا عن تطلعها إلى التعاون المثمر مع الشركات الألمانية في مجالات الطاقة والاختصاصات التقنية الأخرى".
من جانبه، قدم السفير الألماني التهنئة إلى السوداني بمناسبة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدا "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يسهم في رفد التعاون والتنسيق المشترك على مختلف المستويات".
وبين ييغر أن "العراق يحتاج وبشكل عاجل إلى حكومة كاملة الصلاحيات تدرك حجم التحديات التي تواجهها في ظل المرحلة الراهنة"، مقدما "ورقة تتضمن مقترحات محددة للتعاون بين العراق وألمانيا في مجالات متعددة".
واختار مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عبد اللطيف رشيد، رئيسا للدولة بعد جولتين من التصويت. وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.
بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني
، بتشكيل الحكومة الجديدة.