https://sputnikarabic.ae/20221013/تكليف-محمد-شياع-السوداني-بتشكيل-الحكومة-العراقية-1068998405.html
تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية
تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية
كلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء اليوم الخميس، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T16:03+0000
2022-10-13T16:03+0000
2022-10-13T16:22+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.ونقلت الوكالة عن السوداني قوله: "سأقدم التشكيلة الحكومية بأقرب وقت ممكن".وفي وقت سابق اليوم انتخب البرلمان رشيد رئيسا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "رشيد حصل على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً".وفي وقت سابق اليوم، بدأ مجلس النواب العراقي، التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم أعمال الجلسة رقم 6 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وعقب انعقاد الجلسة تم تقديم طلب لسحب ترشيح ريبر أحمد وعمر البرزنجي لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئاسة المجلس.وقبل عقد الجلسة قالت تقارير إعلامية إن المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد تم استهدافها بـ 4 صواريخ صباح اليوم.وأشارت مصادر أمنية إلى أن الاستهداف يأتي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي ستتضمن انتخاب رئيس الجمهورية.
https://sputnikarabic.ae/20221013/برهم-صالح-يعلق-بعد-خروجه-من-الرئاسة-العراقية-1068997045.html
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أخبار العراق اليوم
تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية
16:03 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 16:22 GMT 13.10.2022) تابعنا عبر
كلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء اليوم الخميس، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن الرئيس رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
ونقلت الوكالة عن السوداني قوله: "سأقدم التشكيلة الحكومية بأقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق اليوم انتخب البرلمان رشيد رئيسا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب
التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "رشيد حصل على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً".
وفي وقت سابق اليوم، بدأ مجلس النواب العراقي، التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.
وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم أعمال الجلسة رقم 6 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وعقب انعقاد الجلسة تم تقديم طلب لسحب ترشيح ريبر أحمد وعمر البرزنجي لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئاسة المجلس.
وقبل عقد الجلسة قالت تقارير إعلامية إن المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد تم استهدافها بـ 4 صواريخ صباح اليوم.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الاستهداف يأتي بالتزامن
مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي ستتضمن انتخاب رئيس الجمهورية.