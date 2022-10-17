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https://sputnikarabic.ae/20221017/الناتو-يبدأ-مناورات-ردع-نووية-غربي-أوروبا-1069127024.html
الناتو يبدأ مناورات ردع نووية غربي أوروبا
الناتو يبدأ مناورات ردع نووية غربي أوروبا
أطلق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، مناورات ردع نووية دورية غربي أوروبا، في ظل التوترات الناجمة عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T09:25+0000
2022-10-17T09:25+0000
الناتو
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وأكد الحلف الذي يضم 30 دولة أن "أنشطة التدريب النووية الدورية"، التي تستمر حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول، كانت مخططة قبل بدء العملية الروسية الخاصة، وليس لها علاقة بالوضع الحالي.وتشارك في التدريبات القاذفات الأمريكية الطويلة المدى " B-52"، وما يصل إلى 60 طائرة في المجمل سوف تشارك رحلات تدريبية فوق بلجيكا والمملكة المتحدة وبحر الشمالرفض الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أي دعوات لإلغاء التدريبات.وقال الأسبوع الماضي: "سوف يرسل هذا إشارة سيئة للغاية إذا قمنا فجأة بإلغاء تدريبات دورية ومخططة منذ فترة طويلة".وأضاف: "نحن نريد أن نفهم أن سلوك الناتو الثابت والمتوقع، وقوتنا العسكرية هي أفضل وسيلة لمنع التصعيد".
https://sputnikarabic.ae/20221013/البنتاغون-يقول-إن-الناتو-لا-يشكل-أي-تهديد-لروسيا-ولن-ينخرط-بالصراع-في-أوكرانيا-1069000127.html
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الناتو

الناتو يبدأ مناورات ردع نووية غربي أوروبا

09:25 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أطلق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، مناورات ردع نووية دورية غربي أوروبا، في ظل التوترات الناجمة عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأكد الحلف الذي يضم 30 دولة أن "أنشطة التدريب النووية الدورية"، التي تستمر حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول، كانت مخططة قبل بدء العملية الروسية الخاصة، وليس لها علاقة بالوضع الحالي.
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13 أكتوبر, 16:40 GMT
وتشارك في التدريبات القاذفات الأمريكية الطويلة المدى " B-52"، وما يصل إلى 60 طائرة في المجمل سوف تشارك رحلات تدريبية فوق بلجيكا والمملكة المتحدة وبحر الشمال
رفض الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أي دعوات لإلغاء التدريبات.
وقال الأسبوع الماضي: "سوف يرسل هذا إشارة سيئة للغاية إذا قمنا فجأة بإلغاء تدريبات دورية ومخططة منذ فترة طويلة".
وأضاف: "نحن نريد أن نفهم أن سلوك الناتو الثابت والمتوقع، وقوتنا العسكرية هي أفضل وسيلة لمنع التصعيد".
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