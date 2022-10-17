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https://sputnikarabic.ae/20221017/النصرة-تسيطر-على-بلدة-جديدة-في-ريف-حلب-وتواصل-تمددها-نحو-مدينة-إعزاز-الاستراتيجية-1069161549.html
"النصرة" تسيطر على بلدة جديدة في ريف حلب وتواصل تمددها نحو مدينة إعزاز الاستراتيجية
"النصرة" تسيطر على بلدة جديدة في ريف حلب وتواصل تمددها نحو مدينة إعزاز الاستراتيجية
تجددت الاشتباكات العنيفة بين مسلحي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) و"فرقة الحمزة" من جهة، مع مسلحي "الفيلق الثالث" التابع لميلشيا "الجيش الوطني"... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T19:24+0000
2022-10-17T19:24+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" بسيطرة مسلحي "هيئة تحرير الشام"، وهي الواجهة الحالية لتنظيم "النصرة" في إدلب مع حلفائها على بلدة كفرجنة والتلال المحيطة على طريق عفرين- إعزاز في ريف حلب بعد اشتباكات عنيفة مع الفيلق الثالث.وتابعت المصادر أن "المفاوضات التي عقدت خلال اليومين الماضيين بين النصرة والفيلق الثالث لم تسفر عن أي اتفاق يرضي الطرفين باستثناء هدنة تم التوقيع عليها يوم أمس، وباتت حاليا من الماضي، إذ لم تدم سوى ساعات قليلة لتعود أصوات الانفجارات والاشتباكات إلى المشهد الميداني في ريف مدينة عفرين".وترجح المصادر أن تستمر النصرة بعمليتها العسكرية للوصول إلى مدينة إعزاز التي تعتبر من أكبر معاقل تنظيم الجيش الوطني الموالي للجيش التركي، إلى جانب قوات عسكرية تركية تتمركز داخل المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/مسلحو-جبهة-النصرة-يجتاحون-مدينة-عفرين-الاستراتيجية-شمال-غربي-سوريا-1068972662.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

"النصرة" تسيطر على بلدة جديدة في ريف حلب وتواصل تمددها نحو مدينة إعزاز الاستراتيجية

19:24 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Basil Shartouh"جبهة النصرة" تمنع خروج السكان السوريين من إدلب باتجاه المناطق الآمنة
جبهة النصرة تمنع خروج السكان السوريين من إدلب باتجاه المناطق الآمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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تجددت الاشتباكات العنيفة بين مسلحي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) و"فرقة الحمزة" من جهة، مع مسلحي "الفيلق الثالث" التابع لميلشيا "الجيش الوطني" الموالي للجيش التركي من جهة أخرى على عدة محاور في محيط مدينة عفرين أقصى شمال غربي سوريا.
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" بسيطرة مسلحي "هيئة تحرير الشام"، وهي الواجهة الحالية لتنظيم "النصرة" في إدلب مع حلفائها على بلدة كفرجنة والتلال المحيطة على طريق عفرين- إعزاز في ريف حلب بعد اشتباكات عنيفة مع الفيلق الثالث.
وأسفرت الاشتباكات الدائرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير عن مقتل وإصابة نحو 40 مسلحاً بين الطرفين في حصيلة أولية.
مسلحو جبهة النصرة يجتاحون مدينة عفرين الاستراتيجية شمال غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
مسلحو "جبهة النصرة" يجتاحون مدينة عفرين الاستراتيجية شمال غربي سوريا
13 أكتوبر, 09:40 GMT
وتابعت المصادر أن "المفاوضات التي عقدت خلال اليومين الماضيين بين النصرة والفيلق الثالث لم تسفر عن أي اتفاق يرضي الطرفين باستثناء هدنة تم التوقيع عليها يوم أمس، وباتت حاليا من الماضي، إذ لم تدم سوى ساعات قليلة لتعود أصوات الانفجارات والاشتباكات إلى المشهد الميداني في ريف مدينة عفرين".
وترجح المصادر أن تستمر النصرة بعمليتها العسكرية للوصول إلى مدينة إعزاز التي تعتبر من أكبر معاقل تنظيم الجيش الوطني الموالي للجيش التركي، إلى جانب قوات عسكرية تركية تتمركز داخل المدينة.
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