https://sputnikarabic.ae/20221017/مستثمرون-يراهنون-على-انخفاض-قيمة-الجنيه-المصري-بنحو-14-قريبا-1069156686.html

مستثمرون يراهنون على انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 14% قريبا

مستثمرون يراهنون على انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 14% قريبا

يتأهب المستثمرون لانخفاض أكثر حدة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث من المتوقع أن تتوصل القاهرة لاتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في غضون أيام فقط. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T17:39+0000

2022-10-17T17:39+0000

2022-10-17T17:39+0000

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صعد تجار المشتقات رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بالضعف أكثر، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع القاهرة "قريبا جدا"، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وقال جوردون باورز، المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس"، ومقرها لندن: "أتوقع أن تبدأ الوتيرة السريعة للضعف الآن. ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من الفوز بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد".قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال مقوم بأكثر من قيمته في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي - حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس/ آذار.تقدر "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الضعف إلى مستوى 24.6 مقابل الدولار "لرفع العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لمدة شهر واحد على الجنيه إلى ما يصل إلى 21.7 لكل دولارفيما انخفض لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، في طريقه إلى أضعف إغلاق على الإطلاق.يشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14% في قيمة العملة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية يوم الاثنين، بحسب الوكالة.قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن يوم الجمعة إن "الأمر يتلخص في سياسة سعر الصرف في مصر، ويجب أن تكون مصممة بعناية". طالب الصندوق سابقا "بمرونة أكبر" في سعر الصرف في مصر.

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