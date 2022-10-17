https://sputnikarabic.ae/20221017/مقتل-ثمانية-أشخاص-على-الأقل-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-العاصمة-الصومالية-مقديشو-1069164481.html
مقتل ثمانية أشخاص على الأقل إثر انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الصومالية مقديشو
مقتل ثمانية أشخاص على الأقل إثر انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الصومالية مقديشو
لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، الاثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الصومالية مقديشو، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T21:27+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "كي ميديا" المحلي، عن الشرطة وشهود عيان أن "ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب خمسة آخرون جراء هذا الانفجار الذي وقع بشارع القلو المزدحم في منطقة وادجير ".وتابع الموقع أن "قوات الشرطة قامت بتطويق المكان وشرعت سيارات الإسعاف في نقل الجرحى والجثث إلى مستشفيات المدينة".وفي تموز/يوليو الماضي، أفاد التلفزيون الصومالي الرسمي بوقوع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر بولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم يحدد عددهم، وقد تبنت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي العملية.وفي شباط/فبراير المنصرم، قُتل 15 شخصا وأصيب 23 آخرين بانفجارين، في مدينة بلدوين، وسط الصومال، ومدينة بوساسو، بولاية بونتلاند، شمال شرقي البلاد.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]؛ التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221015/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-30-من-مقاتلي-حركة-الشباب-والسيطرة-على-قرية-بولاية-شبيلي-الوسطى-1069053054.html
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الصومال, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الصومال, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مقتل ثمانية أشخاص على الأقل إثر انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الصومالية مقديشو
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لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، الاثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الصومالية مقديشو، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "كي ميديا" المحلي، عن الشرطة وشهود عيان أن "ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب خمسة آخرون جراء هذا الانفجار الذي وقع بشارع القلو المزدحم في منطقة وادجير ".
وتابع الموقع أن "قوات الشرطة قامت بتطويق المكان وشرعت سيارات الإسعاف في نقل الجرحى والجثث إلى مستشفيات المدينة".
وفي تموز/يوليو الماضي، أفاد التلفزيون الصومالي الرسمي بوقوع هجوم انتحاري
بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر بولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم يحدد عددهم، وقد تبنت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي العملية.
وفي شباط/فبراير المنصرم، قُتل 15 شخصا وأصيب 23 آخرين بانفجارين، في مدينة بلدوين، وسط الصومال
، ومدينة بوساسو، بولاية بونتلاند، شمال شرقي البلاد.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]؛ التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.