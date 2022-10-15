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https://sputnikarabic.ae/20221015/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-30-من-مقاتلي-حركة-الشباب-والسيطرة-على-قرية-بولاية-شبيلي-الوسطى-1069053054.html
الجيش الصومالي يعلن مقتل 30 من مقاتلي حركة "الشباب" والسيطرة على قرية بولاية شبيلي الوسطى
الجيش الصومالي يعلن مقتل 30 من مقاتلي حركة "الشباب" والسيطرة على قرية بولاية شبيلي الوسطى
أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، عن استعادته قرية "حوادلي" الواقعة على بعد 30 كيلو مترا عن ‏العاصمة مقيدشيو، وذلك خلال عملية عسكرية قام بتنفيذها.‏ 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T11:09+0000
2022-10-15T11:09+0000
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وأضاف بيان صادر من وزارة الإعلام الصومالية أن العملية العسكرية أسفرت كذلك عن مقتل 30 عنصرا إرهابيا من حركة "الشباب"، من بينهم 3 قيادات، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.ولفت البيان إلى أن "قرية "حوادلي" كانت نقطة عبور مهمة بالنسبة للخلايا الإرهابية، حيث تفصل محافظتي شبيلي السفلى والوسطى".يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، قُتل 20 مسلحا من حركة "الشباب"، و3 عسكريين صوماليين، بعد صد قوات الأمن هجوما للحركة وسط الصومال.وقالت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، في بيان، يوم الأربعاء الماضي، إنه "قتلت القوة الوطنية الصومالية 20 مسلحا من حركة الشباب في منطقة ياسومان بإقليم هيران بعد صد هجومها صباح اليوم".وأضافت أنه "استشهد خلال عمليات جيشنا الباسل 3 جنود وهربت مجموعات الخوارج التي هاجمت المنطقة".وفي يوم السبت الماضي، أفادت وكالة الأنباء الصومالية، بمقتل نحو 14 عنصرا من "حركة الشباب" المسلحة، بينهم قيادي بارز، خلال عملية شنها الجيش الصومالي في محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.وفي الـ20 من الشهر الماضي، استعاد الجيش الصومالي سيطرته على قرية "بوكو" الاستراتيجية بوسط البلاد من قبضة حركة "الشباب" المتشددة والتي تُعد أكبر قاعدة للحركة وذلك بعد استيلائها عليها لمدة 13 عاما.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221008/مقتل-14-عنصرا-من-حركة-الشباب-خلال-عملية-للجيش-الصومالي-1068764734.html
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الصومال, العالم
الصومال, العالم

الجيش الصومالي يعلن مقتل 30 من مقاتلي حركة "الشباب" والسيطرة على قرية بولاية شبيلي الوسطى

11:09 GMT 15.10.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
جنود حركة "الشباب" الصومالية
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، عن استعادته قرية "حوادلي" الواقعة على بعد 30 كيلو مترا عن ‏العاصمة مقيدشيو، وذلك خلال عملية عسكرية قام بتنفيذها.‏
وأضاف بيان صادر من وزارة الإعلام الصومالية أن العملية العسكرية أسفرت كذلك عن مقتل 30 عنصرا إرهابيا من حركة "الشباب"، من بينهم 3 قيادات، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.
ولفت البيان إلى أن "قرية "حوادلي" كانت نقطة عبور مهمة بالنسبة للخلايا الإرهابية، حيث تفصل محافظتي شبيلي السفلى والوسطى".
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يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، قُتل 20 مسلحا من حركة "الشباب"، و3 عسكريين صوماليين، بعد صد قوات الأمن هجوما للحركة وسط الصومال.
وقالت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، في بيان، يوم الأربعاء الماضي، إنه "قتلت القوة الوطنية الصومالية 20 مسلحا من حركة الشباب في منطقة ياسومان بإقليم هيران بعد صد هجومها صباح اليوم".
وأضافت أنه "استشهد خلال عمليات جيشنا الباسل 3 جنود وهربت مجموعات الخوارج التي هاجمت المنطقة".
وفي يوم السبت الماضي، أفادت وكالة الأنباء الصومالية، بمقتل نحو 14 عنصرا من "حركة الشباب" المسلحة، بينهم قيادي بارز، خلال عملية شنها الجيش الصومالي في محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
وفي الـ20 من الشهر الماضي، استعاد الجيش الصومالي سيطرته على قرية "بوكو" الاستراتيجية بوسط البلاد من قبضة حركة "الشباب" المتشددة والتي تُعد أكبر قاعدة للحركة وذلك بعد استيلائها عليها لمدة 13 عاما.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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