https://sputnikarabic.ae/20221017/مقتل-جنديين-اثنين-من-قوات-حفظ-السلام-في-مالي-1069138618.html
مقتل جنديين اثنين من قوات حفظ السلام في مالي
مقتل جنديين اثنين من قوات حفظ السلام في مالي
قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" إن اثنين من جنود حفظ السلام التابعين لها، قتلا وأصيب أربعة في شمال البلاد، اليوم الاثنين، في انفجار قنبلة على طريق... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T13:44+0000
2022-10-17T13:44+0000
2022-10-17T13:44+0000
العالم
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وكتبت "مينوسما" في هذا المنشور: "قتل اثنان من حفظة السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) اليوم، 17 أكتوبر (تشرين الأول".وأوضحت أن الحادث وقع عندما اصطدمت مركبتهم بجهاز متفجر مرتجل خلال دورية للبحث عن الألغام واكتشافها في تيساليت، منطقة كيدال، مضيفة أن أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.تكافح مالي منذ فترة طويلة مع تمرد متشددين أودى بحياة الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من ديارهم. الألغام والعبوات البدائية الصنع من بين أسلحة الجماعات المسلحة المفضلة، حيث يمكن أن تنفجر عند الاصطدام أو تنفجر عن بعد.قالت البعثة، إنه منذ بداية مهمتها في عام 2013، أودت العبوات الناسفة بحياة 74 من حفظة السلام. وجد تقرير صادر عن "مينوسما" أن العبوات الناسفة والألغام قتلت 103 أشخاص وجرحت 297 في مالي العام الماضي فقط.
https://sputnikarabic.ae/20221011/زعيم-المجلس-العسكري-في-مالي-يتسلم-مسودة-الدستور-الجديد-1068915961.html
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العالم
مقتل جنديين اثنين من قوات حفظ السلام في مالي
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قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" إن اثنين من جنود حفظ السلام التابعين لها، قتلا وأصيب أربعة في شمال البلاد، اليوم الاثنين، في انفجار قنبلة على طريق سريع.
وكتبت "مينوسما" في هذا المنشور: "قتل اثنان من حفظة السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي
(مينوسما) اليوم، 17 أكتوبر (تشرين الأول".
وأوضحت أن الحادث وقع عندما اصطدمت مركبتهم بجهاز متفجر مرتجل خلال دورية للبحث عن الألغام واكتشافها في تيساليت، منطقة كيدال، مضيفة أن أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.
تكافح مالي منذ فترة طويلة مع تمرد متشددين
أودى بحياة الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من ديارهم. الألغام والعبوات البدائية الصنع من بين أسلحة الجماعات المسلحة المفضلة، حيث يمكن أن تنفجر عند الاصطدام أو تنفجر عن بعد.
قالت البعثة، إنه منذ بداية مهمتها في عام 2013، أودت العبوات الناسفة بحياة 74 من حفظة السلام. وجد تقرير صادر عن "مينوسما" أن العبوات الناسفة والألغام قتلت 103 أشخاص وجرحت 297 في مالي العام الماضي فقط.