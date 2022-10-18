https://sputnikarabic.ae/20221018/إيران-تبدي-استعدادها-للحوار-مع-أوكرانيا-بشأن-مزاعم-إرسالها-طائرات-مسيرة-لروسيا-1069198967.html

إيران تبدي استعدادها للحوار مع أوكرانيا بشأن مزاعم إرسالها طائرات مسيرة لروسيا

إيران تبدي استعدادها للحوار مع أوكرانيا بشأن مزاعم إرسالها طائرات مسيرة لروسيا

نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة مزاعم تتهم طهران بإرسال أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T15:55+0000

2022-10-18T15:55+0000

2022-10-18T16:28+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك المزاعم غير صحيحة.وقال كنعاني إن تلك المزاعم مبنية على معلومات كاذبة وافتراضات متحيزة، وهي جزء من حملة سياسية معادية من جانب المؤسسات الإعلامية في الدول المعادية لإيران.كما جدد كنعاني موقف إيران بضرورة وقف النزاع وحل الخلافات بالطرق السلمية.وكان وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا.وأشار إلى أن تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدي إلى إطالة أمدها.وجاء ذلك بعد المزاعم التي أطلقها عدد من المسؤولین الأوروبیین بشأن استخدام روسیا للطائرات المسیرة الإيرانية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وهدد المسؤولون الأوروبيون بفرض المزید من العقوبات ضد إيران في حال إثبات ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20221015/إيران-تؤكد-أنها-لم-ولن-تقدم-أسلحة-لأي-طرف-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1069050387.html

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