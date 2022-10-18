https://sputnikarabic.ae/20221018/الكرملين-ليس-لديه-أي-معلومات-عن-شراء-روسيا-لطائرات-مسيرة-من-إيران-1069177576.html
بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء روسيا لطائرات مسيرة من إيران
بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء روسيا لطائرات مسيرة من إيران
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء روسيا لطائرات دون طيار من إيران. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T09:36+0000
2022-10-18T09:36+0000
2022-10-18T09:49+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات، يتم استخدام معدات روسية، كما تعلمون عنها، بأسماء روسية. يمكن توجيه جميع الأسئلة الأخرى إلى وزارة الدفاع".وكشف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن المنظمة ستحقق في معطيات إمداد روسيا بالطائرات دون طيار الإيرانية.وقال بوريل: "ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقارير عن إمداد روسيا بالطائرات دون طيار إيرانية واتفقوا على أن تقوم السلطات المعنية بالتحقيق في هذه الحقائق".وأكدت إيران، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع وزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو.وخلال الاتصال، بحث الجانبان وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد عبد اللهيان لنظيره البرتغالي أن طهران لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يجري-تحقيقا-حول-إمداد-إيران-لروسيا-بالطائرات-المسيرة-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1069156125.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
بيسكوف: الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء روسيا لطائرات مسيرة من إيران
09:36 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 09:49 GMT 18.10.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء روسيا لطائرات دون طيار من إيران.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات، يتم استخدام معدات روسية، كما تعلمون عنها، بأسماء روسية. يمكن توجيه جميع الأسئلة الأخرى إلى وزارة الدفاع".
وكشف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
، جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن المنظمة ستحقق في معطيات إمداد روسيا بالطائرات دون طيار الإيرانية.
وقال بوريل: "ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقارير عن إمداد روسيا بالطائرات دون طيار إيرانية واتفقوا على أن تقوم السلطات المعنية بالتحقيق في هذه الحقائق".
وأكدت إيران، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني
حسين أمير عبد اللهيان مع وزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو.
وخلال الاتصال
، بحث الجانبان وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد عبد اللهيان لنظيره البرتغالي أن طهران لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا
.