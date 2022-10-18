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https://sputnikarabic.ae/20221018/دول-غربية-تدعو-مجلس-الأمن-لمناقشة-استخدام-طائرات-مسيرة-إيرانية-بأوكرانيا-1069211638.html
دول غربية تدعو مجلس الأمن لمناقشة استخدام طائرات مسيرة إيرانية بأوكرانيا
دول غربية تدعو مجلس الأمن لمناقشة استخدام طائرات مسيرة إيرانية بأوكرانيا
طلبت الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا مناقشة قضية تسليم إيران طائرات مسيرة لروسيا واستخدامها في النزاع بأوكرانيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T21:56+0000
2022-10-18T21:58+0000
أخبار إيران
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
طائرة مسيرة
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الأمم المتحدة– سبوتنيك. وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة سبوتنيك: "الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا طلبوا للمناقشة، الأربعاء، في قسم "المنوعات" (الذي يجري وراء الكواليس)".وزعم مسؤولون أوروبيون أن روسیا تستخدم طائرات مسیرة إيرانية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وهدد المسؤولون الأوروبيون بفرض المزید من العقوبات ضد إيران في حال إثبات ذلك.لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت صحة مزاعم تتهم طهران بإرسال أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك المزاعم غير صحيحة.وكان وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا.وأشار إلى أن تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدي إلى إطالة أمدها.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يجري-تحقيقا-حول-إمداد-إيران-لروسيا-بالطائرات-المسيرة-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1069156125.html
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أخبار إيران, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, طائرة مسيرة
أخبار إيران, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, طائرة مسيرة

دول غربية تدعو مجلس الأمن لمناقشة استخدام طائرات مسيرة إيرانية بأوكرانيا

21:56 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 18.10.2022)
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طائرة مسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Виталий Аньков
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طلبت الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا مناقشة قضية تسليم إيران طائرات مسيرة لروسيا واستخدامها في النزاع بأوكرانيا.
الأمم المتحدة– سبوتنيك. وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة سبوتنيك: "الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا طلبوا للمناقشة، الأربعاء، في قسم "المنوعات" (الذي يجري وراء الكواليس)".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
الاتحاد الأوروبي وأمريكا يحققان حول إمداد إيران لروسيا بالطائرات المسيرة لاستخدامها في أوكرانيا
أمس, 17:28 GMT
وزعم مسؤولون أوروبيون أن روسیا تستخدم طائرات مسیرة إيرانية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وهدد المسؤولون الأوروبيون بفرض المزید من العقوبات ضد إيران في حال إثبات ذلك.
لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت صحة مزاعم تتهم طهران بإرسال أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك المزاعم غير صحيحة.
وكان وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا.
وأشار إلى أن تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدي إلى إطالة أمدها.
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