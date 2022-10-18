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https://sputnikarabic.ae/20221018/رئيس-جنوب-أفريقيا-يؤكد-ضرورة-مواصلة-الجهود-الدبلوماسية-لحل-قضية-الصحراء-1069203218.html
رئيس جنوب أفريقيا يؤكد ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل قضية الصحراء
رئيس جنوب أفريقيا يؤكد ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل قضية الصحراء
أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة لتحقيق حل سياسي لقضية الصحراء. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T17:32+0000
2022-10-18T17:32+0000
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بريتوريا - سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس رامافوزا، إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب في بريتوريا.وقال بيان صادر عن رئاسة جنوب أفريقيا، إن "بريتوريا تعتبر أن إنهاء الاستعمار في أفريقيا غير مكتمل، نظرا لأن الاتحاد الأفريقي يسعى إلى تحقيق تطلعات أفريقيا لتصبح سلمية آمنة متكاملة ومزدهرة".ودعا الرئيس رامافوزا "طرفي المفاوضات لاستئناف الحوار المباشر بحسن نية ودون شروط مسبقة لتحقيق حل سياسي مقبول لكل منهما".كما دعا إلى "وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان".وشددت بريتوريا على "تمسكها بموقفها المبدئي بشأن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".وأكد رئيس جنوب أفريقيا أن بلاده ستواصل "تبادل الآراء حول كيفية تكثيف الضغط الدبلوماسي في جهود التوصل إلى حل سريع لمسألة الصحراء"، كما سلط الضوء على "ضرورة تكثيف الضغط الدولي حتى يتم إجراء الاستفتاء الذي طال انتظاره لتقرير مصير شعب الصحراء".وتتمسك جنوب أفريقيا بدعم الموقف الصحراوي، حيث جددت تأكيدها على ضرورة والتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لضمان تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن في الاتحاد المعتمد في 9 آذار/مارس 2021، بدعوة المملكة المغربية وجبهة بوليساريو، وكلاهما عضو في الاتحاد الأفريقي، لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة.ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، وتدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة.ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
https://sputnikarabic.ae/20221004/المغرب-10-دول-أوروبية-على-الأقل-أعربت-عن-تقديرها-الإيجابي-لمبادرة-الحكم-الذاتي-للصحراء-1068625325.html
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أخبار المغرب اليوم, جنوب أفريقيا, منظمة الأمم المتحدة
أخبار المغرب اليوم, جنوب أفريقيا, منظمة الأمم المتحدة

رئيس جنوب أفريقيا يؤكد ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل قضية الصحراء

17:32 GMT 18.10.2022
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Sumaya Hisham
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أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة لتحقيق حل سياسي لقضية الصحراء.
بريتوريا - سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس رامافوزا، إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب في بريتوريا.
وقال بيان صادر عن رئاسة جنوب أفريقيا، إن "بريتوريا تعتبر أن إنهاء الاستعمار في أفريقيا غير مكتمل، نظرا لأن الاتحاد الأفريقي يسعى إلى تحقيق تطلعات أفريقيا لتصبح سلمية آمنة متكاملة ومزدهرة".
ودعا الرئيس رامافوزا "طرفي المفاوضات لاستئناف الحوار المباشر بحسن نية ودون شروط مسبقة لتحقيق حل سياسي مقبول لكل منهما".
كما دعا إلى "وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان".
وشددت بريتوريا على "تمسكها بموقفها المبدئي بشأن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
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وأكد رئيس جنوب أفريقيا أن بلاده ستواصل "تبادل الآراء حول كيفية تكثيف الضغط الدبلوماسي في جهود التوصل إلى حل سريع لمسألة الصحراء"، كما سلط الضوء على "ضرورة تكثيف الضغط الدولي حتى يتم إجراء الاستفتاء الذي طال انتظاره لتقرير مصير شعب الصحراء".
وتتمسك جنوب أفريقيا بدعم الموقف الصحراوي، حيث جددت تأكيدها على ضرورة والتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لضمان تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن في الاتحاد المعتمد في 9 آذار/مارس 2021، بدعوة المملكة المغربية وجبهة بوليساريو، وكلاهما عضو في الاتحاد الأفريقي، لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة.
ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، وتدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة.
ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
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