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https://sputnikarabic.ae/20221018/روسيا-لا-تؤيد-مشروع-قرار-أمريكي-بفرض-عقوبات-على-هايتي-1069166208.html
روسيا لا تؤيد مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات على هايتي
روسيا لا تؤيد مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات على هايتي
قال نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن روسيا لا تستطيع دعم تبني سريع لمشروع القرار الأمريكي لفرض عقوبات على هايتي. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T00:21+0000
2022-10-18T00:21+0000
هايتي
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وقال بوليانسكي لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، "لا يمكننا دعم محاولة الدفع السريع لقرار من المجلس بشأن العقوبات".وأوضح بوليانسكي، أن أعضاء مجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة منوطون بالموافقة على العقوبات فقط بعد النظر في فعاليتها المستقبلية والعواقب الإنسانية التي قد تترتب على أي دولة.قدمت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين مشروعي قرارين لمجلس الأمن الدولي بشأن هايتي، يتعلق أحدهما بتطبيق العقوبات المزعومة على الجهات الإجرامية في الدولة التي تمنع تسليم المساعدات الإنسانية.وقال بوليانسكي، إن روسيا تعترض عادة على القرارات التي تتضمن عقوبات ضد دول أخرى، مستشهدا بالوضع الإنساني المتدهور نتيجة للتدابير التقييدية.وسيسمح مشروع القرار الثاني ببعثة مساعدة أمنية دولية غير تابعة للأمم المتحدة، للمساعدة في تحسين الوضع الأمني ​​وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية.وحتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التصويت على أي من مشروعي القرارين.
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هايتي
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روسيا لا تؤيد مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات على هايتي

00:21 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / ED JONES
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قال نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن روسيا لا تستطيع دعم تبني سريع لمشروع القرار الأمريكي لفرض عقوبات على هايتي.
وقال بوليانسكي لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، "لا يمكننا دعم محاولة الدفع السريع لقرار من المجلس بشأن العقوبات".
وأوضح بوليانسكي، أن أعضاء مجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة منوطون بالموافقة على العقوبات فقط بعد النظر في فعاليتها المستقبلية والعواقب الإنسانية التي قد تترتب على أي دولة.
قدمت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين مشروعي قرارين لمجلس الأمن الدولي بشأن هايتي، يتعلق أحدهما بتطبيق العقوبات المزعومة على الجهات الإجرامية في الدولة التي تمنع تسليم المساعدات الإنسانية.
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وقال بوليانسكي، إن روسيا تعترض عادة على القرارات التي تتضمن عقوبات ضد دول أخرى، مستشهدا بالوضع الإنساني المتدهور نتيجة للتدابير التقييدية.
وسيسمح مشروع القرار الثاني ببعثة مساعدة أمنية دولية غير تابعة للأمم المتحدة، للمساعدة في تحسين الوضع الأمني ​​وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية.
وحتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التصويت على أي من مشروعي القرارين.
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