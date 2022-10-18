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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/سلطات-خيرسون-تحذر-من-مخطط-أوكراني-لتدمير-سد-محطة-كاخوفسكايا-لتوليد-الطاقة-الكهرومائية--1069207550.html
سلطات خيرسون تحذر من مخطط أوكراني لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية
سلطات خيرسون تحذر من مخطط أوكراني لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية
أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، عن وجود خطط لدى نظام كييف لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتصريف المياه من سلسلة محطات توليد... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T19:46+0000
2022-10-18T19:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وحذر سالدو من مخاطر إغراق أراضي الجزء الواقع على الضفة اليمنى من المنطقة، على خلفية تدمير السد من قبل الجيش الأوكراني.وقال سالدو على قناته في "تلغرام": "هناك خطر فوري لحدوث فيضان في الأراضي فيما يتعلق بالتدمير المزمع لسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتصريف المياه من سلسلة من محطات الطاقة في أعلى نهر الدنيبر".وأشار سالدو إلى أن الجانب الأوكراني عمل على تجميع القوات استعدادا لهجوم واسع النطاق، مبينا أن روسيا قد شكلت مجموعة أيضا بهدف صد هذا الهجوم.ونوه سوروفيكين إلى أن نظام كييف يسعى لاختراق الدفاعات الروسية ويجمع لذلك جميع قوات الاحتياط لديه بما فيها قوات الدفاع الإقليمي غير المدربة.وشدد الجنرال الروسي على أن "هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية لمركز صناعي كبير وسقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين".
https://sputnikarabic.ae/20221018/سوروفيكين-يعلن-أن-خسائر-الجيش-الأوكراني-تتراوح-بين-600-إلى-1000-قتيل-وجريح-يوميا----1069203411.html
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روسيا

سلطات خيرسون تحذر من مخطط أوكراني لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية

19:46 GMT 18.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالصحفيون الأجانب في محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022
الصحفيون الأجانب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
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أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، عن وجود خطط لدى نظام كييف لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتصريف المياه من سلسلة محطات توليد الطاقة أعلى نهر الدنيبر.
وحذر سالدو من مخاطر إغراق أراضي الجزء الواقع على الضفة اليمنى من المنطقة، على خلفية تدمير السد من قبل الجيش الأوكراني.
وقال سالدو على قناته في "تلغرام": "هناك خطر فوري لحدوث فيضان في الأراضي فيما يتعلق بالتدمير المزمع لسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتصريف المياه من سلسلة من محطات الطاقة في أعلى نهر الدنيبر".
وأشار سالدو إلى أن الجانب الأوكراني عمل على تجميع القوات استعدادا لهجوم واسع النطاق، مبينا أن روسيا قد شكلت مجموعة أيضا بهدف صد هذا الهجوم.

وأعلن قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين، اليوم الثلاثاء، أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا.

الجنرال سيرغي سوروفيكين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سوروفيكين يعلن أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا
17:32 GMT
ونوه سوروفيكين إلى أن نظام كييف يسعى لاختراق الدفاعات الروسية ويجمع لذلك جميع قوات الاحتياط لديه بما فيها قوات الدفاع الإقليمي غير المدربة.

وتابع: "تطالب قيادة الناتو، القوات المسلحة الأوكرانية منذ فترة طويلة بشن عمليات هجومية في اتجاه خيرسون من قبل نظام كييف، بغض النظر عن أي خسائر، سواء في القوات المسلحة الأوكرانية أو بين السكان المدنيين"

وشدد الجنرال الروسي على أن "هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية لمركز صناعي كبير وسقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين".
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