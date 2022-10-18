https://sputnikarabic.ae/20221018/سلطات-خيرسون-تحذر-من-مخطط-أوكراني-لتدمير-سد-محطة-كاخوفسكايا-لتوليد-الطاقة-الكهرومائية--1069207550.html

سلطات خيرسون تحذر من مخطط أوكراني لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية

سلطات خيرسون تحذر من مخطط أوكراني لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية

أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، عن وجود خطط لدى نظام كييف لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتصريف المياه من سلسلة محطات توليد... 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T19:46+0000

2022-10-18T19:46+0000

2022-10-18T19:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وحذر سالدو من مخاطر إغراق أراضي الجزء الواقع على الضفة اليمنى من المنطقة، على خلفية تدمير السد من قبل الجيش الأوكراني.وقال سالدو على قناته في "تلغرام": "هناك خطر فوري لحدوث فيضان في الأراضي فيما يتعلق بالتدمير المزمع لسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتصريف المياه من سلسلة من محطات الطاقة في أعلى نهر الدنيبر".وأشار سالدو إلى أن الجانب الأوكراني عمل على تجميع القوات استعدادا لهجوم واسع النطاق، مبينا أن روسيا قد شكلت مجموعة أيضا بهدف صد هذا الهجوم.ونوه سوروفيكين إلى أن نظام كييف يسعى لاختراق الدفاعات الروسية ويجمع لذلك جميع قوات الاحتياط لديه بما فيها قوات الدفاع الإقليمي غير المدربة.وشدد الجنرال الروسي على أن "هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية لمركز صناعي كبير وسقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين".

https://sputnikarabic.ae/20221018/سوروفيكين-يعلن-أن-خسائر-الجيش-الأوكراني-تتراوح-بين-600-إلى-1000-قتيل-وجريح-يوميا----1069203411.html

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