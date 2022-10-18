https://sputnikarabic.ae/20221018/سوروفيكين-يعلن-أن-خسائر-الجيش-الأوكراني-تتراوح-بين-600-إلى-1000-قتيل-وجريح-يوميا----1069203411.html
سوروفيكين يعلن أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا
سوروفيكين يعلن أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا
أعلن قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين، اليوم الثلاثاء، أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T17:32+0000
2022-10-18T17:32+0000
2022-10-18T18:34+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى أن "أطقم قوات الطيران الروسية نفذت أكثر من 34 ألف طلعة جوية خلال العملية العسكرية الخاصة".ونوه سوروفيكين إلى أن نظام كييف يسعى لاختراق الدفاعات الروسية ويجمع لذلك جميع قوات الاحتياط لديه بما فيها قوات الدفاع الإقليمي غير المدربة.وشدد الجنرال الروسي على أن "هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية لمركز صناعي كبير وسقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين".وتابع سوروفيكين: "أكرر، الأمر صعب للغاية اليوم. على أي حال، وكما سبق أن قلت، سننطلق من الحاجة إلى تحقيق أقصى قدر من الحفاظ على أرواح السكان المدنيين وأفرادنا العسكريين. وسوف نتصرف بوعي، وفي الوقت المناسب، مع عدم استبعاد اتخاذ قرارات صعبة".وبين سوروفيكين أنه في مقاطعة خيرسون تسببت صواريخ هيمارس بإحداث وضع خطير بالنسبة للسكان المدنيين ومصاعب في إيصال الطعام ومشكلات في الكهرباء والمياه، حيث قصف العدو منشآت المنية التحتيه عمدا.وتابع سوروفيكين: "حاليا، تتخذ مجموعة القوات المتحالفة إجراءات لبناء القوة القتالية والعددية للتشكيلات والوحدات العسكرية، وإنشاء احتياطيات إضافية، وتجهيز خطوط ومواقع دفاعية على طول خط التماس بأكمله".وأكد القائد الروسي أن صواريخ "كينجال" الروسية الأسرع من الصوت اثبتت جدارتها خلال العمليات، مشيرا إلى فشل أنضمة الدفاعات الجوية التابعة لكييف بإسقاطه.وأضاف أن أكثر من 8000 طلعة جوية نفذتها طائرات بدون طيار دمرت أكثر من 600 هدف للجيش الأوكراني بواسطة طائرات مسيرة هجومية.وبين سوروفيكين أن اتباع هذه الاستراتيجية، لا يقلل الخسائر فحسب، بل يقلل بشكل كبير عدد الضحايا بين السكان المدنيين.وتابع سوروفيكين موضحا أن "قيادة الناتو تطالب نظام كييف بعمليات هجومية على محور خيرسون، بغض النظر عن الضحايا، سواء في صفوف القوات الأوكرانية أو بين السكان المدنيين".ووفقا لسوروفيكين، فإن، هناك معلومات حول إمكانية استخدام نظام كييف لأساليب حرب محظورة في منطقة خيرسون، وحول استعداد كييف لهجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي مكثف على المدينة بشكل عشوائي".
https://sputnikarabic.ae/20221018/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-محاولة-للقوات-الأوكرانية-لاختراق-الدفاعات-الروسية-في-مقاطعة-خيرسون-1069182558.html
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روسيا
سوروفيكين يعلن أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا
17:32 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 18:34 GMT 18.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين، اليوم الثلاثاء، أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا.
وأشار قائد القوات الروسية في منطقة العمليات
العسكرية الخاصة في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى أن "أطقم قوات الطيران الروسية نفذت أكثر من 34 ألف طلعة جوية خلال العملية العسكرية الخاصة".
ونوه سوروفيكين إلى أن نظام كييف يسعى لاختراق الدفاعات الروسية ويجمع لذلك جميع قوات الاحتياط لديه بما فيها قوات الدفاع الإقليمي غير المدربة.
تطالب قيادة الناتو، القوات المسلحة الأوكرانية منذ فترة طويلة بشن عمليات هجومية في اتجاه خيرسون من قبل نظام كييف، بغض النظر عن أي خسائر، سواء في القوات المسلحة الأوكرانية أو بين السكان المدنيين"
الجنرال سيرغي سوروفيكين
قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية
وشدد الجنرال الروسي على أن "هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية لمركز صناعي كبير وسقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين".
"في ظل هذه الظروف، تتمثل مهمتنا الأساسية في الحفاظ على حياة وصحة المدنيين. لذلك، أولا وقبل كل شيء، سيضمن الجيش الروسي مغادرة آمنة للسكان والمعلنة بالفعل في إطار برنامج إعادة التوطين الذي تعده الحكومة الروسية".
الجنرال سيرغي سوروفيكين
قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية
وتابع سوروفيكين: "أكرر، الأمر صعب للغاية اليوم. على أي حال، وكما سبق أن قلت، سننطلق من الحاجة إلى تحقيق أقصى قدر من الحفاظ على أرواح السكان المدنيين وأفرادنا العسكريين. وسوف نتصرف بوعي، وفي الوقت المناسب، مع عدم استبعاد اتخاذ قرارات صعبة".
وبين سوروفيكين أنه في مقاطعة خيرسون تسببت صواريخ هيمارس بإحداث وضع خطير بالنسبة للسكان المدنيين ومصاعب في إيصال الطعام ومشكلات في الكهرباء والمياه، حيث قصف العدو منشآت المنية التحتيه عمدا.
"دمرت صواريخ هيمارس جسر أنتونوفسكي وسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى صعوبة توصيل المنتجات الغذائية في المدينة، وهناك بعض المشاكل في إمدادات المياه والكهرباء. كل هذا لا يعقد حياة المواطنين بشكل كبير فحسب ، بل يخلق أيضا تهديدا مباشرا لحياتهم".
الجنرال سيرغي سوروفيكين
قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية
وتابع سوروفيكين: "حاليا، تتخذ مجموعة القوات المتحالفة إجراءات لبناء القوة القتالية والعددية للتشكيلات والوحدات العسكرية، وإنشاء احتياطيات إضافية، وتجهيز خطوط ومواقع دفاعية على طول خط التماس بأكمله".
"الضربات بأسلحة عالية الدقة مستمرة على المنشآت العسكرية ومنشآت البنية التحتية التي تؤثر على القدرة القتالية للقوات الأوكرانية".
الجنرال سيرغي سوروفيكين
قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية
وأكد القائد الروسي أن صواريخ "كينجال" الروسية الأسرع من الصوت اثبتت جدارتها خلال العمليات، مشيرا إلى فشل أنضمة الدفاعات الجوية التابعة لكييف بإسقاطه.
"أثبتت أحدث صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت نجاحها في إصابة الأهداف. ولا يوجد أي من أنظمة الدفاع الجوي للعدو يؤثر بالنسبة لهذا الصاروخ".
الجنرال سيرغي سوروفيكين
قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية
وأضاف أن أكثر من 8000 طلعة جوية نفذتها طائرات بدون طيار دمرت أكثر من 600 هدف للجيش الأوكراني بواسطة طائرات مسيرة هجومية.
"تبلغ الخسائر اليومية للعدو من 600 إلى 1000 شخص بين قتيل وجريح. لدينا استراتيجية مغايرة. نحن لا نسعى لتحقيق معدلات عالية من التقدم، نحن نحمي كل جندي و "نطحن" بشكل منهجي العدو الذي يحاول التقدم".
الجنرال سيرغي سوروفيكين
قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية
وبين سوروفيكين أن اتباع هذه الاستراتيجية، لا يقلل الخسائر فحسب، بل يقلل بشكل كبير عدد الضحايا بين السكان المدنيين.
وتابع سوروفيكين موضحا أن "قيادة الناتو تطالب نظام كييف بعمليات هجومية على محور خيرسون، بغض النظر عن الضحايا، سواء في صفوف القوات الأوكرانية أو بين السكان المدنيين".
ووفقا لسوروفيكين، فإن، هناك معلومات حول إمكانية استخدام نظام كييف لأساليب حرب محظورة في منطقة خيرسون، وحول استعداد كييف لهجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي مكثف على المدينة بشكل عشوائي".