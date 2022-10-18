https://sputnikarabic.ae/20221018/وزير-الدفاع-العراقي-يلتقي-بقائد-بعثة-الناتو-في-العراق-ويبحثان-التنسيق-وتوسيع-الشراكة-1069181454.html
وزير الدفاع العراقي يلتقي بقائد بعثة الناتو في العراق ويبحثان التنسيق وتوسيع الشراكة
وزير الدفاع العراقي يلتقي بقائد بعثة الناتو في العراق ويبحثان التنسيق وتوسيع الشراكة
التقى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، اليوم الثلاثاء، مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جيوفاني م.اينوتشي وبحثا أطر التعاون والتنسيق وتوسيع... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T11:03+0000
2022-10-18T11:03+0000
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وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون التقى في مكتبه، بمقر الوزارة، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جيوفاني م.اينوتشي، وعدداً من مستشاري البعثة، فيما حضر اللقاء عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع".وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أن "الجانبين بحثا أطر التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب، إضافة إلى تقديم الخبرات في جميع مفاصل المؤسسة العسكرية؛ لتطوير قدرات الجيش العراقي".والشهر الماضي، التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول حلف الناتو، التي تساعد القوات العراقية في مجال التدريب والمشورة.وعبّر الطرفان عن رغبة مشتركة في مواصلة التعاون والتوسع فيه وتوطيد التبادل الأمني والمعلوماتي.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الكاظمي-يبحث-مع-ستولتنبرغ-سبل-تعزيز-التعاون-العسكري-والأمني-بين-العراق-والناتو-1068115147.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزير الدفاع العراقي يلتقي بقائد بعثة الناتو في العراق ويبحثان التنسيق وتوسيع الشراكة
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التقى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، اليوم الثلاثاء، مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جيوفاني م.اينوتشي وبحثا أطر التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة.
وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون التقى في مكتبه، بمقر الوزارة، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جيوفاني م.اينوتشي، وعدداً من مستشاري البعثة، فيما حضر اللقاء عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع".
وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
، إلى أن "الجانبين بحثا أطر التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب، إضافة إلى تقديم الخبرات في جميع مفاصل المؤسسة العسكرية؛ لتطوير قدرات الجيش العراقي".
والشهر الماضي، التقى
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
وتناول اللقاء جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، بحسب البيان.
كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول حلف الناتو، التي تساعد القوات العراقية في مجال التدريب والمشورة.
وعبّر الطرفان عن رغبة مشتركة في مواصلة التعاون والتوسع فيه وتوطيد التبادل الأمني والمعلوماتي.