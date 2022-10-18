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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/وسائل-إعلام-أوكرانية-تؤكد-وقوع-انفجار-في-كريفوي-روغ-1069167620.html
وسائل إعلام أوكرانية تؤكد وقوع انفجار في كريفوي روغ
وسائل إعلام أوكرانية تؤكد وقوع انفجار في كريفوي روغ
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في كريفوي روغ. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T03:54+0000
2022-10-18T04:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وذكر الإعلام الأوكراني، أن الكهرباء انقطعت جزئيًا في الليل في منطقة نيكولاييف بأوكرانيا.وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف. كما أعلنت أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصف للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221018/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069167036.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

وسائل إعلام أوكرانية تؤكد وقوع انفجار في كريفوي روغ

03:54 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 04:08 GMT 18.10.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في كريفوي روغ.
وذكر الإعلام الأوكراني، أن الكهرباء انقطعت جزئيًا في الليل في منطقة نيكولاييف بأوكرانيا.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف. كما أعلنت أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.
وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.
وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصف للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
02:22 GMT
ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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