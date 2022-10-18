https://sputnikarabic.ae/20221018/وسائل-إعلام-أوكرانية-تؤكد-وقوع-انفجار-في-كريفوي-روغ-1069167620.html
وسائل إعلام أوكرانية تؤكد وقوع انفجار في كريفوي روغ
وسائل إعلام أوكرانية تؤكد وقوع انفجار في كريفوي روغ
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في كريفوي روغ. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T03:54+0000
2022-10-18T03:54+0000
2022-10-18T04:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وذكر الإعلام الأوكراني، أن الكهرباء انقطعت جزئيًا في الليل في منطقة نيكولاييف بأوكرانيا.وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف. كما أعلنت أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصف للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221018/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069167036.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام أوكرانية تؤكد وقوع انفجار في كريفوي روغ
03:54 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 04:08 GMT 18.10.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في كريفوي روغ.
وذكر الإعلام الأوكراني، أن الكهرباء انقطعت جزئيًا في الليل في منطقة نيكولاييف بأوكرانيا.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف
. كما أعلنت أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.
وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.
ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.