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مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسا له بالتزكية
مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسا له بالتزكية
اختار مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية الأولى، اليوم الثلاثاء، النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسا للمجلس للفصل التشريعي الـ17. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T10:42+0000
2022-10-18T10:42+0000
أخبار الكويت اليوم
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وقال مجلس الأمة الكويتي، عبر حسابه على تويتر، إنه "تم اختيار النائب أحمد السعدون رئيسا للمجلس بالتزكية"، دون المزيد من التفاصيل.وكان ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد في وقت سابق اليوم، أنه "سيحرص على متابعة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ومحاسبتها على عملها قبل أعضاء مجلس الأمة".وقال الصباح، في كلمة له خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة: "يجب عدم التعدي على اختصاصات الأمير وهذا ما لن نسمح به أو نسكت عنه أبداً"، مشيرا إلى أن "الاعتراض على صلاحيات الأمير يؤدي إلى ضعف راية الحكم في البلاد"، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).ودعا ولي العهد الكويتي إلى "عدم الاستماع لأصوات الفتنة والفرقة التي ترغب في ضرب الوحدة الوطنية في الكويت".وأضاف: "نحن نعيش اليوم ظروفا دقيقة وتقلبات دولية خطيرة.. يجب البعد عن الانشغال بصغائر الأمور لتجنب تمزق شمل البلاد"، معربا عن أمله أن "ينتهي زمن التوتر وتصدع العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة".وصدر مرسوم أميري كويتي، الأحد الماضي، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وذلك في أعقاب جدل حول تشكيل الحكومة الجديدة.وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن التشكيل الوزاري الجديد تضمن تعيين النائبين بدر الملا وعمار العجمي، وتم اختيار الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، كما تم اختيار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.من جانبه، نشر مركز التواصل الحكومي التشكيل الوزاري الجديد المكوّن من 15 وزيرا ووزيرا للدولة، مؤكدا أن بدر حامد يوسف الملا شغل منصب وزير النفط، فيما تولى سالم عبد الله الجابر الصباح وزارة الخارجية، وبحسب المرسوم أيضا يتولى الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزارة الدفاع.ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي، فقد تم الاستقرار على أن يتولى وزارة الخارجية الكويتية الشيخ سالم عبد الله الصباح.
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أخبار الكويت اليوم
أخبار الكويت اليوم

مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسا له بالتزكية

10:42 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATحفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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اختار مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية الأولى، اليوم الثلاثاء، النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسا للمجلس للفصل التشريعي الـ17.
وقال مجلس الأمة الكويتي، عبر حسابه على تويتر، إنه "تم اختيار النائب أحمد السعدون رئيسا للمجلس بالتزكية"، دون المزيد من التفاصيل.
وكان ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد في وقت سابق اليوم، أنه "سيحرص على متابعة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ومحاسبتها على عملها قبل أعضاء مجلس الأمة".
وقال الصباح، في كلمة له خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة: "يجب عدم التعدي على اختصاصات الأمير وهذا ما لن نسمح به أو نسكت عنه أبداً"، مشيرا إلى أن "الاعتراض على صلاحيات الأمير يؤدي إلى ضعف راية الحكم في البلاد"، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ودعا ولي العهد الكويتي إلى "عدم الاستماع لأصوات الفتنة والفرقة التي ترغب في ضرب الوحدة الوطنية في الكويت".
وأضاف: "نحن نعيش اليوم ظروفا دقيقة وتقلبات دولية خطيرة.. يجب البعد عن الانشغال بصغائر الأمور لتجنب تمزق شمل البلاد"، معربا عن أمله أن "ينتهي زمن التوتر وتصدع العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة".
وصدر مرسوم أميري كويتي، الأحد الماضي، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وذلك في أعقاب جدل حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن التشكيل الوزاري الجديد تضمن تعيين النائبين بدر الملا وعمار العجمي، وتم اختيار الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، كما تم اختيار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
من جانبه، نشر مركز التواصل الحكومي التشكيل الوزاري الجديد المكوّن من 15 وزيرا ووزيرا للدولة، مؤكدا أن بدر حامد يوسف الملا شغل منصب وزير النفط، فيما تولى سالم عبد الله الجابر الصباح وزارة الخارجية، وبحسب المرسوم أيضا يتولى الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزارة الدفاع.
ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي، فقد تم الاستقرار على أن يتولى وزارة الخارجية الكويتية الشيخ سالم عبد الله الصباح.
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