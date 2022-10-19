عربي
https://sputnikarabic.ae/20221019/التضخم-السنوي-في-بريطانيا-يسجل-الشهر-الفائت-101-في-أعلى-معدل-منذ-40-عاما-1069214912.html
التضخم السنوي في بريطانيا يسجل الشهر الفائت 10.1% في أعلى معدل منذ 40 عاما
التضخم السنوي في بريطانيا يسجل الشهر الفائت 10.1% في أعلى معدل منذ 40 عاما
سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا، أعلى مستوى له في 40 عاما؛ حيث قفز إلى 10.1 بالمئة، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T07:13+0000
2022-10-19T07:13+0000
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067507973_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_e8e45f1ff10b26587791ea1111850cde.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، فقد "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.1 بالمئة، في أيلول/سبتمبر، من 9.9 بالمئة، في آب/أغسطس".وأوضح البيان، أن تقديرات التضخم، "تشير إلى أن معدل مؤشر أسعار المستهلك كان الأعلى في آخر مرة، في عام 1982".وتعاني بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود، على وقع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة، إضافة إلى "تخبط حكومة ليز تراس" في إدارة الملف الاقتصادي.وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية غضبا من جانب أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم؛ بعد إقالتها وزير المالية، وإعلانها التراجع عن أجزاء رئيسية في سياستها لإنقاذ الاقتصاد.وقدمت تراس اعتذاراً عما تسببت فيه من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد؛ بعدما اضطرت إلى إلغاء خططها الموسعة لخفض الضرائب، والشروع‭ ‬بدلا من ذلك، في برنامج "صعب للغاية" لخفض الإنفاق العام.وانعكس هذا الوضع على ثقة رجال الأعمال وأصحاب الشركات، في قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي؛ مع التوقعات المتشائمة، التي يصدرها البنك المركزي البريطاني، بدخول البلاد في حالة ركود اقتصادي، قد تستمر لنهاية سنة 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220817/بريطانيا-التضخم-يرتفع-إلى-أعلى-مستوى-له-في-40-عاما-مسجلا-أكثر-من-10-1066503237.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067507973_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_45870f2aeb8f2bdb16f271669317d40b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

التضخم السنوي في بريطانيا يسجل الشهر الفائت 10.1% في أعلى معدل منذ 40 عاما

07:13 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal تجمع الناس خارج قصر باكنغهام في لندن، إنجلترا 8 سبتمبر 2022، بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
تجمع الناس خارج قصر باكنغهام في لندن، إنجلترا 8 سبتمبر 2022، بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
تابعنا عبرTelegram
سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا، أعلى مستوى له في 40 عاما؛ حيث قفز إلى 10.1 بالمئة، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، فقد "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.1 بالمئة، في أيلول/سبتمبر، من 9.9 بالمئة، في آب/أغسطس".

وأوضح البيان، أن تقديرات التضخم، "تشير إلى أن معدل مؤشر أسعار المستهلك كان الأعلى في آخر مرة، في عام 1982".

وتعاني بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود، على وقع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة، إضافة إلى "تخبط حكومة ليز تراس" في إدارة الملف الاقتصادي.
بورصة لندن للمعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
بريطانيا... التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاما مسجلا أكثر من 10%
17 أغسطس, 06:45 GMT


وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية غضبا من جانب أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم؛ بعد إقالتها وزير المالية، وإعلانها التراجع عن أجزاء رئيسية في سياستها لإنقاذ الاقتصاد.

وقدمت تراس اعتذاراً عما تسببت فيه من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد؛ بعدما اضطرت إلى إلغاء خططها الموسعة لخفض الضرائب، والشروع‭ ‬بدلا من ذلك، في برنامج "صعب للغاية" لخفض الإنفاق العام.

وانعكس هذا الوضع على ثقة رجال الأعمال وأصحاب الشركات، في قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي؛ مع التوقعات المتشائمة، التي يصدرها البنك المركزي البريطاني، بدخول البلاد في حالة ركود اقتصادي، قد تستمر لنهاية سنة 2023.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала