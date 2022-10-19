https://sputnikarabic.ae/20221019/التضخم-السنوي-في-بريطانيا-يسجل-الشهر-الفائت-101-في-أعلى-معدل-منذ-40-عاما-1069214912.html

التضخم السنوي في بريطانيا يسجل الشهر الفائت 10.1% في أعلى معدل منذ 40 عاما

التضخم السنوي في بريطانيا يسجل الشهر الفائت 10.1% في أعلى معدل منذ 40 عاما

سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا، أعلى مستوى له في 40 عاما؛ حيث قفز إلى 10.1 بالمئة، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T07:13+0000

2022-10-19T07:13+0000

2022-10-19T07:13+0000

العالم

بريطانيا

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القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، فقد "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.1 بالمئة، في أيلول/سبتمبر، من 9.9 بالمئة، في آب/أغسطس".وأوضح البيان، أن تقديرات التضخم، "تشير إلى أن معدل مؤشر أسعار المستهلك كان الأعلى في آخر مرة، في عام 1982".وتعاني بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود، على وقع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة، إضافة إلى "تخبط حكومة ليز تراس" في إدارة الملف الاقتصادي.وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية غضبا من جانب أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم؛ بعد إقالتها وزير المالية، وإعلانها التراجع عن أجزاء رئيسية في سياستها لإنقاذ الاقتصاد.وقدمت تراس اعتذاراً عما تسببت فيه من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد؛ بعدما اضطرت إلى إلغاء خططها الموسعة لخفض الضرائب، والشروع‭ ‬بدلا من ذلك، في برنامج "صعب للغاية" لخفض الإنفاق العام.وانعكس هذا الوضع على ثقة رجال الأعمال وأصحاب الشركات، في قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي؛ مع التوقعات المتشائمة، التي يصدرها البنك المركزي البريطاني، بدخول البلاد في حالة ركود اقتصادي، قد تستمر لنهاية سنة 2023.

https://sputnikarabic.ae/20220817/بريطانيا-التضخم-يرتفع-إلى-أعلى-مستوى-له-في-40-عاما-مسجلا-أكثر-من-10-1066503237.html

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