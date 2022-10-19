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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221019/الرئيس-الألماني-يلغي-رحلته-إلى-كييف-بعد-توصيات-متعلقة-بمخاوف-أمنية--1069255000.html
الرئيس الألماني يلغي رحلته إلى كييف بعد توصيات متعلقة بمخاوف أمنية
الرئيس الألماني يلغي رحلته إلى كييف بعد توصيات متعلقة بمخاوف أمنية
تراجع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن رحلته إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، المقرر إجراؤها غدا الخميس، بسبب مخاوف أمنية. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T19:11+0000
2022-10-19T19:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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برلين - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء: "ألغى مكتب الرئيس الرحلة بناء على توصية من وزارة الخارجية ووزراء الداخلية ومسؤولين أمنيين، بسبب المسألة الأمنية".وكانت الدفاع الروسية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة، تستهدف أنظمة التحكم والطاقة العسكرية في أوكرانيا.وجاء في بيان الوزارة: "نظام كييف لا يتوقف عن الاستفزازات التي من شأنها خلق تهديد بكارثة في محطة زابورجيه للطاقة النووية. واليوم، وفي حوالي الساعة 4 صباحا، قام العدو، بقوات يصل قوامها إلى سريتين، بمحاولة أخرى لإنزال قوات على الضفة اليسرى لخزان كاخوفكا والاستيلاء على أراضي محطة الطاقة النووية".وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 90 جنديا، و14 قاربا، فيما قامت قوات المدفعية بتشتيت بقية القوات في مياه خزان كاخوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20221019/ماذا-يعني-فرض-حالة-الطوارئ-وإنشاء-مقرات-دفاع-إقليمية-في-المناطق-الروسية-الجديدة--1069244355.html
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العالم
العالم

الرئيس الألماني يلغي رحلته إلى كييف بعد توصيات متعلقة بمخاوف أمنية

19:11 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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تراجع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن رحلته إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، المقرر إجراؤها غدا الخميس، بسبب مخاوف أمنية.
برلين - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء: "ألغى مكتب الرئيس الرحلة بناء على توصية من وزارة الخارجية ووزراء الداخلية ومسؤولين أمنيين، بسبب المسألة الأمنية".
وكانت الدفاع الروسية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة، تستهدف أنظمة التحكم والطاقة العسكرية في أوكرانيا.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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16:40 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "نظام كييف لا يتوقف عن الاستفزازات التي من شأنها خلق تهديد بكارثة في محطة زابورجيه للطاقة النووية. واليوم، وفي حوالي الساعة 4 صباحا، قام العدو، بقوات يصل قوامها إلى سريتين، بمحاولة أخرى لإنزال قوات على الضفة اليسرى لخزان كاخوفكا والاستيلاء على أراضي محطة الطاقة النووية".

وتابع البيان: "وقد شارك في عميلة الإنزال 37 قاربا وزورقا محملين بجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، من بينها 12 زورقا ثقيلا و25 من النوع الخفيف. وقد قامت القوات الروسية التي تحرس محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية بتدمير قوة الإنزال.

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 90 جنديا، و14 قاربا، فيما قامت قوات المدفعية بتشتيت بقية القوات في مياه خزان كاخوفكا.
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